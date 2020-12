USAs justisminister går av

Justisminister William Barr forlater Donald Trumps regjering litt over én måned før presidenten forlater Det hvite hus.

Justisminister William Barr og president Donald Trump fotografert under en pressekonferanse i Det hvite hus i mars 2020 Foto: Alex Brandon / AP

14. des. 2020 23:52 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

På sedvanlig måte var det president Trump som forteller om avgangen i en Twittermelding.

– Jeg hadde nettopp et hyggelig møte med justisminister Bill Barr i Det hvite hus. Vårt forhold er svært godt, han har gjort en veldig god jobb! skriver Trump.

Kunngjøringen kom omtrent samtidig som det ble kjent at demokraten Joe Biden formelt er valgt til USAs nye president etter at over 270 valgdelegater ga sin stemme til ham og visepresident Kamala Harris.

Trump opplyser at Barr forlater stillingen lille julaften for å tilbringe høytiden med familien.

Jeffrey Rosen tar over som fungerende justisminister, mens Richard Donoghue tar over som USAs visejustisminister.

Foto: ELIJAH NOUVELAGE / X03421

Justisministeren skryter i sitt avskjedsbrev uhemmet av Trump:

Han skriver til Trump at han som president har oppnådd «enestående prestasjoner» i møte med «ubarmhjertig, uforsonlig motstand».

Barr har imidlertid de siste ukene ikke bare handlet slik presidenten gjerne vil. Tvert imot har han med kraft sagt at justisdepartementet ikke har funnet bevis for Trumps gjentatte påstander om omfattende valgfusk.

Ifølge CNNs korrespondent i Det hvite hus, Kaitlan Collins, diskuterte Trump senest søndag om han skulle gi Barr sparken eller ikke. I stedet sa justisministeren altså opp med et brev der han lovpriser presidenten.

Collins skriver på Twitter at Barrs avskjedsbrev og Trumps tweet er nesten helt adskilt fra virkeligheten av hvordan forholdet deres har sett ut i det siste. Trump snakket åpent om å si opp ham.

Jeff Mason, nyhetsbyråets Reuters korrsepondent i Det hvite hus, skriver på Twitter at en ikke navngitt ansatt i presidentens stab sier at Barr sa opp av egen vilje, og at han ikke ble presset ut.