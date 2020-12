USAs justisminister går av. Dette er Trump-toppene som forsvant i 2020.

En rekke medarbeidere har forlatt postene sine rundt Trump i 2020.

Justisminister William Barr og president Donald Trump fotografert under en pressekonferanse i Det hvite hus i mars 2020 Foto: Alex Brandon / AP

14. des. 2020 23:52 Sist oppdatert nå nettopp

Justisminister William Barr forlater Donald Trumps regjering. Kunngjøringen kom omtrent samtidig som det ble kjent at demokraten Joe Biden formelt er valgt til USAs nye president etter at over 270 valgdelegater ga sin stemme til ham og visepresident Kamala Harris.

Barr har de siste ukene ikke bare vært en lojal medarbeider. Han har hevdet at justisdepartementet ikke har funnet bevis for Trumps gjentatte påstander om omfattende valgfusk.

På overflaten var avgangen likevel udramatisk. Trump opplyser at Barr forlater stillingen lille julaften for å tilbringe høytiden med familien. På sedvanlig måte var det president Trump som forteller om avgangen i en Twitter-melding.

– Jeg hadde nettopp et hyggelig møte med justisminister Bill Barr i Det hvite hus. Vårt forhold er svært godt, han har gjort en veldig god jobb! skriver Trump.

Samtidig kommer nyheten om at Paul Mitchell har meldt seg ut av det republikanske partiet og erklærer seg uavhengig. Han ville ikke være i et parti der lederen ikke respekterer demokratiet og erkjenner valgnederlaget.

Disse forsvant i 2020

Det er langt fra første gang brå avganger skjer i Trump-land. Siden 2016 har flere titalls Trump-medarbeidere s gått av eller blitt sagt opp.

Bare i år har følgende Trump-medarbeidere forsvunnet fra stillingene sine:

Mark Esper fikk sparken som forsvarsminister i november. Han motsatte seg blant annet å bruke militærstyrker for å stoppe gateprotester. følge CNN skyldtes det også at han ikke ville følge Trump i å trekke soldater tilbake fra Afghanistan nå.

Kellyanne Conway sluttet som en av Trumps nærmeste og mest lengstsittende rådgivere i august. Hun ville bruke mer tid med familien. Hun sluttet kort tid etter at datteren hennes på Twitter delte sin ærlige mening om både foreldrene og politikk.

Brad Parscale ble i juli erstattet som mangeårig kampanjesjef. Trump ga ingen grunn, men ifølge BBC har Parscale fått skylden for at så få møtte opp på et valgkamparrangement i Oklahoma i sommer.

Mick Mulvaney ble byttet ut som stabssjef i mars. Det hadde gått rykter om hans avgang lenge. Trump ble rasende da Mulvaney bekreftet at presidenten hadde prøvd å presse Ukraina til å granske Joe Biden. Mulvaney trakk siden uttalelsen tilbake.

Gordon Sondland fikk sparken som USAs ambassadør til EU i februar. Han var et nøkkelvitne i riksrettssaken mot Trump og vitnet til tross for at presidenten nektet ham.

Alexander Vindman ble sparket timer før Sondland i februar. Oberstløytnanten vitnet også mot Trump i riksrettssaken og måtte gå av som sikkerhetsrådgiver.

Og nå går altså en minister av. Jeffrey Rosen tar over som fungerende justisminister, mens Richard Donoghue tar over som USAs visejustisminister.

Kanskje ble det den siste i rekken før sjefen selv etter alle solemerker pakker sakene 20. januar.

Foto: Elijah Nouvelage/Reuters/NTB

Trosset Trump

Ifølge CNNs korrespondent i Det hvite hus, Kaitlan Collins, diskuterte Trump senest søndag om han skulle gi Barr sparken eller ikke.

Lørdag kritiserte Trump sin justisminister for at han ikke hadde offentliggjort før presidentvalget at Joe Bidens sønn er under etterforskning for skatteforhold. Presidenten kalte det «en stor skuffelse».

Som The Guardian poengterer: Det er ikke første gang Trump har kommet med slike «skam deg»-meldinger, som et forvarsel om at noen skal sparkes eller si opp.

«Det er som en hund. Hvis du klør ham på magen, blir han mye mer føyelig.» Det skriver Barack Obamas tidligere sjefsstrateg David Axelrod på Twitter.

Justisministeren skryter på sin side uhemmet av Trump i sitt avskjedsbrev.

Han skriver til Trump at han som president har oppnådd «enestående prestasjoner» i møte med «ubarmhjertig, uforsonlig motstand». Brevet er i stor grad en takk til Trump og skryt til presidenten for det han har oppnådd de siste fire årene.

«Adskilt fra virkeligheten»

Barrs avskjedsbrev og Trumps tweet er nesten helt adskilt fra virkeligheten av hvordan forholdet deres har sett ut i det siste. Det skriver CNNs korrespondent på Det hvite hus, Kaitlan Collins, på Twitter. Hun forteller at Trump snakket åpent om å si ham opp

Reuters’ korrespondent Jeff Mason har på sin side hørt en anonym Trump-medarbeider hevde at Barr sa opp av egen vilje og at han ikke ble presset ut.