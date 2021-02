Trump langer ut mot Mitch McConnell

USAs tidligere president Donald Trump sier det republikanske partiet må skrote Mitch McConnell som partiets leder i Senatet.

Det republikanske partiet vil aldri vinne et valg igjen så lenge det ikke kvitter seg med folk som Mitch McConnell, sier USAs tidligere president Donald Trump i en uttalelse tirsdag. Foto: Senate Television / AP / NTB

17. feb. 2021 07:36 Sist oppdatert nå nettopp

Ekspresidenten sier i en uttalelse tirsdag at det republikanske partiet aldri igjen vil få folkets støtte eller respekt dersom folk som McConnell fortsatt har makt og innflytelse.

– Det republikanske partiet kan aldri igjen bli respektert eller sterkt med politiske «ledere» som McConnell ved roret, sier Trump.

– Mitch er en stri, sur og gravalvorlig politisk gamp. Hvis republikanske senatorer forblir ved hans side, vil de aldri vinne igjen.

Trump langer ut. Foto: Carolyn Kaster / AP

– Det blir bare verre

Trump gir i uttalelsen McConnell skylden for at demokratene vant kontrollen i Senatet.

– McConnells entusiasme for status quo-politikk, sammen med hans mangel på politisk innsikt, klokskap, dyktighet og personlighet, har raskt drevet ham fra majoritetsleder til minoritetsleder. Og det kommer bare til å bli verre.

Samtidig tar Trump på seg æren for republikanernes fremgang i Representantenes hus. Han sier også at McConnell, som har vært innvalgt til Senatet fra Kentucky siden 1984, ville ha mistet plassen sin i høst, om det ikke var for ham.

– Det eneste jeg angrer på, er at McConnell tigget for min støtte før valget og at jeg ga den til ham. Uten min støtte ville McConnell ha tapt, og det stort, heter det i uttalelsen.

Fordømte ekspresidenten

Uttalelsen kommer tre dager etter at McConnell i en tale fordømte ekspresidenten og sa at han var både praktisk og moralsk ansvarlig for stormingen av Kongressen. Han stemte imidlertid for å frifinne Trump i riksrettssaken.

I en kronikk i The Wall Street Journal skrev McConnell at Trump har det moralske ansvaret for stormingen.

– Det er ingen tvil om det. Hans tilhengere stormet Kongressen på grunn av de sinnsforvirrede usannhetene han ropte inn i verdens største megafon, skrev senatslederen.

Samtidig har meningsmålinger vist at Trump ville ha vunnet republikanernes primærvalg med 53 prosent av stemmene dersom valget ble avholdt i dag, skriver The Independent.

Trump truer også med at han i neste års kongressvalg kun vil gi sin støtte til republikanske kandidater som støtter bevegelsen hans «Make America Great Again».

Her kan du lese Trumps uttalelse i sin helhet:

Senator bekymret

Senator Lindsey Graham fra Sør-Carolina er en av Trumps nærmeste allierte. Han advarer McConnell om å ta for mye avstand fra den tidligere presidenten.

– Donald Trump er den mest betydningsfulle republikaneren i partiet. Hvis McConell ikke forstår det, har han gått glipp av mye, sier senatoren Lindsey Graham fra Sør-Carolina til Fox News natt til onsdag.

Han sier han frykter hvordan ordkrigen mellom Trump og McConnell vil utspille seg.

– McConnell gjorde litt av en jobb sammen med Donald Trump. Nå er de i strupen på hverandre, og jeg er mer bekymret for 2022 enn jeg noen gang har vært.