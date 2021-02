Kaos i Senatet. Vitneavhør droppes likevel. Sluttprosedyrer i gang.

Senatorene har inngått en avtale om å droppe vitneavhør i riksrettssaken mot Donald Trump. Sluttprosedyrene i saken er dermed i gang.

Donald Trump-forsvareren Bruce Castor taler til Senatet og sier seg enig i at kongresskvinnen Jaime Herrera Beutlers uttalelse skal bli tatt inn som bevis i riksrettssaken mot Trump. Foto: Senate Television via AP / NTB

13. feb. 2021 19:12 Sist oppdatert nå nettopp

Hva foregår i riksrettssaken mot Donald Trump? På få timer har det kommet flere overraskelser.

Lørdag stemte senatet for å kalle inn et vitne mot Trump. Det var overraskende. I utgangspunktet lå hele riksrettssaken an til å bli avgjort i dag.

Men så stemde demokratene og fem republikanere for å kalle inn vitner. Én av dem var Trump-støttespilleren Lindsey Graham.

Kongresskvinnen Jaime Herrera Beutler skulle bli innkalt som vitne i riksrettssaken. Så snudde Senatet for andre gang på timer. Foto: Al Drago / POOL Bloomberg / NTB

Oppsiktsvekkende telefonsamtale

Bakgrunnen for den overraskende vendingen er en telefonsamtale som ble kjent fredag kveld gjennom gjennom CNN. Donald Trump og kongresstoppen Kevin McCarthy skal ha snakket sammen under kongresstormingen 6. januar. I den samtalen skal Trump ha nektet å be mobben stanse.

– Vel, Kevin, jeg tror denne gjengen er mer opprørt over valget enn deg, skal Trump ha sagt til McCarthy. Det forklarer senatorer som fikk høre om samtalen fra McCarthy selv.

Dette førte til opphisset stemning, ifølge uttalelsen som ble lest opp i Senatet. Trump skal ha svart «du vet ikke hvem du snakker med».

Kongresskvinnen Jaime Herrera Beutler var én av dem som fikk høre om samtalen. Det var hun som skulle kalles inn som vitne. Det erstattet i utgangspunktet planen om å gå løs på sluttprosedyrene.

Men så snudde Senatet etter en pause med intense forhandlinger. Det åpner for at riksrettssaken kan avgjøres allerede i kveld.

Republikanerne, Demokratene og Trumps forsvarsteam ble enige om å ta Beutlers offentlige uttalelse inn som bevis i saken. Her forteller hun om en telefonsamtale mellom Trump og kongresstoppen Kevin McCarthy under kongresstormingen.

Mitch McConnell er Senatets mektigste republikaner. Lørdag sa han til sine kolleger at han ville frikjenne Trump. Foto: Susan Walsh / AP / NTB

Vil frikjenne Trump

Mye tyder på at Donald Trump frikjennes. Tidligere i dag ga Mitch McConnell beskjed til sine kolleger om at han vil stemme for å frikjenne Trump.

– Selv om det er en hårfin avgjørelse, er jeg overbevist om at riksrett primært er et verktøy for avsettelse, og at vi dermed mangler jurisdiksjon, skrev McConnell ifølge nyhetsbyrået AFP.

McConnell er Senatets mektigste republikaner. Han er også en av Trumps nærmeste støttespillere. Men i januar sa McConnell at Trump oppfordret til vold 6. januar, da Kongressen ble stormet.

– Mobben var matet med løgner. Presidenten og andre mektige mennesker provoserte dem, sa McConnell.

Fakta Dette har skjedd tidligere i uken: Mandag oversendte Trumps forsvarere et 78 sider langt forsvarsskrift til Senatet.

Tirsdag ble det holdt en debatt og avstemning om hvorvidt grunnloven tillater riksrett mot en ekspresident. 56 senatorer, hvorav seks republikanere, stemte for, mens 44, alle republikanere, mente at saken måtte henlegges.

Onsdag og torsdag fremførte aktoratet sine argumenter for å dømme Trump. Anklagerne er en gruppe demokrater som sitter i Representantenes hus.

Under aktoratets prosedyre ble det vist frem videoopptak fra stormingen av Kongressen. Noen av opptakene fra overvåkingskameraer var ikke tidligere offentliggjort.

Fredag la Trumps forsvarere frem sine argumenter. De brukte bare drøyt 3 av 16 timer de hadde til rådighet.

Forsvarerne sa at det å hevde at Trump oppmuntret til lovløs og voldelig adferd, er «en hårreisende og uhyrlig løgn». Forsvarerne kalte saken en heksejakt, og sa at Trump ba tilhengerne opptre «fredelig og demokratisk».

Etterpå fikk senatorene fire timer til å rette skriftlige spørsmål til både aktoratet og Trumps forsvarere. Den seansen var ferdig etter et par timer. Vis mer

Forvirrede senatorer på gulvet

Riksrettssaken ble satt på pause mens senatorene prøver å finne ut hva som skulle skje etter at de vedtok å kalle inn vitner.

Forvirringen var stor. Også før avstemningen ble lest opp lørdag.

– Hva stemte vi over? spurte Alaska-senatoren Dan Sullivan etter å ha hørt 54 kolleger si «ja» til å kalle inn vitner.

Til slutt ble det 55 «ja», etter at Lindsey Graham hadde endret sin stemme fra «nei».

Graham skriver på Twitter at dersom Demokratene vil kalle inn vitner, vil han insistere på å kalle inn mange vitner.

Senatorer fra begge partier sto i grupper på senatsgulvet og diskuterte seg imellom, tydelig forvirret av hva som skjedde. Deretter vedtok Senatet å ta en kort pause.

Reglene i riksrettssaken sier at hvis det blir kalt inn vitner, vil det kunne avholdes nye stemmerunder om hvorvidt flere vitner skal kalles inn. Det vil da bli stemt over hvert enkelt vitne.

Det var den femte dagen i riksrettssaken mot Donald Trump. Han er tiltalt for å ha oppildnet til opprør mot Kongressen 6. januar. Etter den overraskende avgjørelsen om å hente inn vitner, tok Senatet en pause. Den varte i to og en halv time. Tiden ble brukt på forhandlinger.

Trumps forsvarer Michael van der Veen var rasende. Han mente det var unødvendig tidsbruk å kalle inn nye vitner. Foto: Senate Television

Trumps forsvarer raste

Den opprinnelige avgjørelsen om å kalle inn vitner, falt ikke i god jord hos Trumps forsvar.

– Hvis dere stemmer for vitner, må dere ikke legge meg i lenker ved å sette en grense på hvor mange vitner jeg kan avhøre, sa Michael van der Veen.

Dette er unødvendig tidsbruk, hevder Trump-forsvareren.

– Dette er dagen for å avgjøre denne saken, sier van der Veen.