Senatet dropper vitner – sluttprosedyrer i gang

Senatorene har inngått en avtale om å droppe vitneavhør i riksrettssaken mot Donald Trump. Sluttprosedyrene i saken er dermed i gang.

Donald Trump-forsvareren Bruce Castor taler til Senatet og sier seg enig i at kongresskvinnen Jaime Herrera Beutlers uttalelse skal bli tatt inn som bevis i riksrettssaken mot Trump. Foto: Senate Television via AP / NTB

10 minutter siden

Hva foregår i riksrettssaken mot Donald Trump? På få timer har det vært flere omdreininger.

Lørdag stemte senatet for å kalle inn et vitne mot Trump. Det var overraskende. I utgangspunktet kunne hele riksrettssaken bli avgjort i dag.

Fem republikanere stemte for og støttet demokratene, deriblant Lindsey Graham. Han er blant Trumps nærmeste allierte.

Det var kongresskvinnen Jaime Herrera Beutler som skulle bli innkalt som vitne i riksrettssaken. Det erstattet i utgangspunktet planen om å gå løs på sluttprosedyrene.

Men så snudde Senatet etter en pause og intense forhandlinger.

Republikanerne, Demokratene og Trumps forsvarsteam ble i stedet enig om å ta Herrera Beutlers offentlige uttalelse inn som bevis i saken. Her forteller hun om en telefonsamtale mellom Trump og kongresstoppen Kevin McCarthy under kongresstormingen.

Telefonsamtalen ble kjent fredag kveld gjennom CNN. Der skal Trump ha nektet å be mobben stanse.

Beutlers uttalelse, der hun sier at presidenten sa til McCarthy at opprørerne brydde seg mer om valget enn republikaneren, som fryktet for sin egen sikkerhet, ble deretter lest opp før sluttprosedyrene startet.

Forvirrede senatorer på gulvet

Riksrettssaken mot Donald Trump er satt på pause mens senatorene prøver å finne ut hva som skjer etter at de vedtok å kalle inn vitner.

Allerede før det endelige resultatet av avstemningen lørdag ble lest opp, var forvirringen stor.

– Hva stemte vi på? spurte en senator etter å ha hørt 54 kolleger si «ja» til å kalle inn vitner.

Til slutt ble det 55 «ja», etter at Lindsey Graham hadde endret sin stemme fra «nei».

Senatorer fra begge partier sto i grupper på senatsgulvet og diskuterte seg imellom, tydelig forvirret av hva som skjedde. Deretter vedtok Senatet å ta en kort pause.

Reglene i riksrettssaken sier at hvis det blir kalt inn vitner, vil det kunne avholdes nye stemmerunder om hvorvidt flere vitner skal kalles inn. Det vil da bli stemt over hvert enkelt vitne.

Trumps forsvarer Michael van der Veen. Foto: Senate Television

Trumps forsvarer raste

Den opprinnelige avgjørelsen om å kalle inn vitner, falt ikke i god jord hos Trumps forsvar.

– Hvis dere stemmer for vitner, må dere ikke legge meg i lenker ved å sette en grense på hvor mange vitner jeg kan avhøre, sa Michael van der Veen.

Dette er unødvendig tidsbruk, hevder Trump-forsvareren.

– Dette er dagen for å avgjøre denne saken, sier van der Veen.