Han var inspirasjon til storfilmen «Hotel Rwanda». Nå er den tidligere hotellsjefen tiltalt for terror og drap.

Paul Rusesabagina ble hyllet for å ha reddet over 1000 menneskeliv under folkemordet i Rwanda. Så ble han en av presidents største kritikere. Nå stilles han for retten.

19. feb. 2021 21:28 Sist oppdatert nå nettopp

En mann i rosa, knelang fengselsdrakt føres inn i rettssalen i Rwandas hovedstad Kigali. Han er iført både håndjern og munnbind.

Mannen er 66 år gamle Paul Rusesabagina. Han ble verdenskjent da Hollywood-filmen «Hotel Rwanda» rullet over internasjonale kinolerreter i 2004.

Ti år tidligere hadde Rusesabagina huset over 1.000 mennesker under det brutale folkemordet i Rwanda. Alle overlevde.

Nå er helten anklaget for terror og drap. Onsdag begynte rettssaken mot ham og 20 andre tiltalte i Rwandas høyesterett.

Hvem er Paul Rusesabagina og hvordan havnet han under arrest?

Fakta Fakta om folkemordet i Rwanda Fra april til juli 1994 ble mellom 800.000 og 1 million tutsier og moderate hutuer slaktet ned i et folkemord gjennomført av hæren og hutumilitsene Interahamwe og Impuzamugambi i Rwanda.

Folkemordet startet da flyet med president Juvénal Habyarimana ble skutt ned 6. april.

FN og verdenssamfunnet fikk massiv kritikk for ikke å ha stanset folkemordet.

I november 1994 vedtok FN å opprette en egen domstol i Arusha i Tanzania for å rettsforfølge de ansvarlige for folkemordet. Rwanda har også gjennomført et eget rettsoppgjør basert på tradisjonelle landsbyrettssaker.

Rwanda har en befolkning på 12 millioner. Hutuene utgjør 85 prosent av befolkningen i Rwanda, mens tutsiene utgjør rundt 14 prosent og twa 1 prosent.

Paul Kagame, som er tutsi, har i praksis styrt Rwanda siden RPF-geriljaen grep makten i 1994 og fikk slutt på folkemordet. Kilde: NTB Vis mer

Hotellsjefen som ble Hollywood-stjerne

I 1994 var Rusesabagina sjef på luksushotellet Hôtel des Mille Collines i Kigali. Mellom april og juni samme år fant et av de verste folkemordene i historien sted i landet. Et blodbad FN og verdenssamfunnet ikke klarte å forhindre.

Mellom 800.000 og én million mennesker ble brutalt drept. De fleste var tutsier eller politisk moderate hutuer. Nedslaktingen hadde røtter i dype motsetninger mellom de to folkegruppene.

Noen var imidlertid heldige og fikk søkt tilflukt på Rusesabaginas hotell. Med alkohol og penger klarte hotellsjefen å avlede drapsmennene fra den hutudominerte alliansen. Det sørget for at alle de 1268 gjestene overlevde.

Rusesabagina ble en internasjonal helt for sin innsats under folkemordet i Rwanda. Historien ble inspirasjon til den Oscar-nominerte filmen «Hotel Rwanda» i 2004. Året etter ble hotellsjefen hedret med Presidentens frihetsmedalje av George W. Bush. Det er en av USAs høyeste sivile utmerkelser.

Paul Rusesabagina ble i 2005 tildelt Presidentens frihetsmedalje av George W. Bush for sin innsats under folkemordet i Rwanda. Foto: Lawrence Jackson, AP/NTB

Fra internasjonal helt til regimekritiker

Rusesabagina gikk fra å være en ganske alminnelig mann til å bli både aktivist, menneskerettighetsforkjemper og etterhvert politiker. To år etter folkemordet forlot han imidlertid Rwanda. I eksil er han blitt en av president Paul Kagames fremste kritikere.

Kagame er mannen som fikk æren for å ha stabilisert Rwanda etter blodbadet i 1994. Han har vært president siden 2000. Regimet hans er de siste årene blitt kritisert for å utvikle seg i en stadig mer autoritær og undertrykkende retning.

Fra både Belgia og USA har Rusesabagina vært en kraftig motstemme til Kagame. Det skulle kostet ham dyrt.

31. august 2020 dukket Rusesabagina igjen opp i Rwanda. Denne gangen iført håndjern. Familien hans anklaget president Kagame for kidnapping. Myndighetenes versjon var at den tidligere hotellsjefen var arrestert. Han var tiltalt på 13 punkter, inkludert terrorisme, brannstiftelse og drap.

Paul Kagame har vært president i Rwanda siden 2000. Stadig oftere blir han omtalt som en diktator. Foto: John Muchucha, AP/NTB

Hva går tiltalen ut på?

Tiltalen mot Rusesabagina bunner i hans lederskap i Den rwandiske bevegelsen for demokratisk endring (MRCD). Det er en opposisjonell politisk gruppering. Gruppen har også en væpnet fløy kalt Den nasjonale frigjøringsfronten (FLN), som anklages for å ha utført et dødelig angrep i Rwanda i 2018.

Myndighetene har rettet sin oppmerksomhet mot en video fra 2018. Her sier Rusesabagina at «alle politiske midler har vært prøvd og feilet» i Rwanda. Nå er det på tide å «bruke alle mulige midler for å få til endring».

Rusesabagina har erkjent at han deltok i etableringen av FLN som en væpnet fløy. Han hevder imidlertid at gruppen først og fremst skulle beskytte flyktninger. Selv om han vedgår at FLN begikk kriminelle handlinger, holder han fast ved at hans rolle var som diplomat.

31. august 2020 ble Paul Rusesabagina fremstilt for media iført håndjern. Etter 25 år i eksil blir han nå stilt for retten i Rwanda. Foto: Clement Uwiringiyimana, Reuters/NTB

Verden reagerer. Hva vil skje med Rusesabagina?

Onsdag denne uken startet rettssaken mot Rusesabagina og de 20 andre tiltalte. Blant dem er Callixte Nsabimana, en tidligere talsmann for FLN. Han er anklaget for å ha beordret angrepet i 2018.

Rettssaken skal vare frem til 26. februar. Dersom Rusesabagina blir dømt, risikerer han 25 års fengsel.

Saken har vakt stor internasjonal oppmerksomhet. Mange mener rettssaken ikke foregår på rettferdig vis. Blant annet er tre av Rusesabaginas internasjonale advokater blitt nektet innreise i Rwanda. I tillegg skal 66-åringens helse være svært skrantende.

EU-parlamentet gikk i forrige uke inn for en resolusjon som ba om en rettferdig rettssak for Rusesabagina. De beskrev det som skjedde med ham, som en «tvunget forsvinning».

Parlamentet i Rwanda svarte med å fordømme EUs innblanding. Landets justisminister Johnston Busingye anklaget parlamentet for å blande seg inn i en rettsprosess i et suverent land med et uavhengig rettsvesen.

