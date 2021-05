Diktatoren sendte hilsen til den norske kongen. En uke senere raser hele Vesten.

MOSKVA (Aftenposten): Hviterussland har alltid balansert mellom Europa og Russland. Nå er veien – og luftrommet – stengt vestover.

Aleksandr Lukasjenko er omstridt president i Hviterussland. 17. mai sendte han en vennlig hilsen til kong Harald. Foto: Maxim Guchek, AP/ Lise Åserud, NTB

Helene Skjeggestad Korrespondent i Russland

25. mai 2021 21:40 Sist oppdatert 8 minutter siden

Et journalistoppdrag i Hellas avsluttes med noen dager på ferie med kjæresten. Paret setter seg på et fly i Athen på vei til Vilnius. Kort tid etterpå er journalisten Roman Protasjevitsj (26) i overskrifter over hele verden.

Han er utsatt for en spektakulær «statlig flykapring». Den er trolig gjennomført etter ordre fra presidenten i Hviterussland, Aleksandr Lukasjenko.

Lukasjenko er også mannen som bare kalles «Europas siste diktator». Hviterussland er nå på alles lepper. Ordene som triller ut, er negative. Igjen er det vedtatt sanksjoner.

Men hvor mye svir den statlige flykapringen for landet?

Lukasjenko har sittet med makten i Hviterussland i over et kvart århundre. I løpet av denne perioden har han brukt det anspente forholdet mellom Russland og Europa helt bevisst.