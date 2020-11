Trumps siste gave til Israel vekker en 35 år gammel spionskandale

Amerikaneren Jonathan Pollard ble dømt til livsvarig fengsel for å ha gitt hemmelige dokumenter til Israel. Nå sørger Donald Trump for at han får oppfylt sitt store ønske.

Jonathan Pollard sonet 30 år i fengsel etter å ha blitt dømt for spionasje. Foto: Brendan McDermid, Reuters/NTB

25. nov. 2020 23:03 Sist oppdatert 7 minutter siden

Jonathan Pollard raste gjennom gatene i Washington D.C. i sin fem år gamle Ford Mustang. I setet ved siden av satt kona Anne Henderson-Pollard. Og i hælene på ham lå det amerikanske føderale politiet, FBI.

Det var 21. november 1985. Pollard svingte opp foran den israelske ambassaden nær Connecticut Avenue og Van Ness Street i det nordvestre Washington. I bilen hadde ekteparet med seg pass, fødselsattester, familiebilder, katten og kattens vaksinepapirer.

Ekteparet Pollard var klare til å rømme fra USA.

Da de tunge ståldørene utenfor ambassaden svingte opp for å slippe inn en annen bil, tråkket Jonathan Pollard på gassen og svingte forbi.

– FBI er etter meg. Jeg trenger hjelp, ropte han til vaktene.