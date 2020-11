Livstidsdommer for kuppforsøket i Tyrkia

En tyrkisk domstol har dømt 337 personer til fengsel på livstid for kuppforsøket i Tyrkia i 2016, ifølge et rettsdokument nyhetsbyrået AFP har fått tilgang til.

Politifolk og soldater utenfor domstolen der 475 personer har stått tiltalt for delaktighet i kuppforsøket i Tyrkia i 2016. Foto: AP / NTB

NTB-AFP-AP

27 minutter siden

Dommene gjelder forbrytelser som drap, kuppforsøk og forsøk på å likvidere president Recep Tayyip Erdogan. Ifølge rettsdokumentet dømmes 337 personer til fengsel på livstid.

Rettssaken har vært en av de største siden det mislykkede kuppet mot Erdogan i 2016.

Landets største rettslokale var stappfullt av sikkerhetspersonell, de tiltalte og deres advokater, og det ble meldt om en anspent stemning. En av de tiltalte protesterte kraftig da dommen ble lest opp, og måtte flere ganger bli bedt om å sette seg av dommeren.

Det var tatt ut tiltaler mot over 470 personer, inkludert generaler og jagerpiloter ved flybasen Akinci i utkanten av hovedstaden Ankara, som ifølge tiltalene organiserte kuppforsøket og bombet flere regjeringsbygg.

– Rettferdig dom

I tillegg til de 337 som dømmes til livstidsstraff, er 60 personer dømt til fengsel i varierende lengder, mens 75 ble frifunnet.

– Rettferdigheten har skjedd fyllest. Vi mener straffen er basert på loven, sier Ufuk Yegin, som representerer en organisasjon for familiene til dem som mistet livet i uroen.

De tiltalte er blitt anklaget for å tilhøre nettverket til den religiøse lederen Fethullah Gülen, som bor i eksil i USA, og som Tyrkia beskylder for å ha orkestrert kuppforsøket. Gülen nekter for å ha hatt noe med det å gjøre.

I alt 251 personer mistet livet og flere enn 2.000 ble såret i det mislykkede kuppet.

4.500 fengslet

Mens kuppforsøket pågikk, ble nasjonalforsamlingen bombet tre ganger av F-16-fly. Jagerpilotene bombet i tillegg veien utenfor presidentpalasset og hovedkvarterene til spesialstyrkene og politiet i Ankara.

Den daværende forsvarssjefen, general Hulusi Akar, ble holdt som gissel ved Akinci-basen sammen med flere andre militære ledere. Akar er i dag forsvarsminister i Tyrkia.

Kuppforsøket har fått store konsekvenser. Mer enn 100.000 offentlig ansatte har mistet jobben etter mistanke om at de har koblinger til Gülen.

Flere tusen er blitt arrestert, og det skjer fortsatt politiaksjoner knyttet til dette. Mer enn 4.500 personer er dømt for tilknytning til kuppforsøket, rundt 2.800 av disse har fått livstidsstraffer.