Canadisk by brant ned i skogbrann

En canadisk by i British Columbia er nærmest brent til grunnen i en skogbrann som herjer under hetebølgen som har rammet det vestlige Canada og USA.

90 prosent av bygningene i den lille canadiske byen Lytton er lagt i aske under hetebølgen de siste dagene. Foto: Darryl Dyck / The Canadian Press via AP / NTB

NTB-AP-AFP

2. juli 2021 02:13 Sist oppdatert nå nettopp

De rundt 1000 innbyggerne i Lytton, 15 mil nordøst for Vancouver, fikk bare minutter på seg til å rømme byen onsdag kveld etter at gradestokken dagen før kom opp i 49,6 grader.

Noen av dem er kommet til et tilfluktssenter i Lillooet, seks mil nord for Lytton, mens John Haugen i rådet til en lokal urfolksstamme sier de prøver å finne ut hvor det er blitt av medlemmer som ikke er kommet til Lillooet.

Sikkerhetsminister i British Columbia, Mike Farnworth, opplyste torsdag at de fleste av byens bygninger er gått opp i flammer, inkludert hele sentrum, og at enkelte av innbyggerne ikke er gjort rede for.

Brannmannskaper har ikke kontroll på brannen som raser over et område på 80 kvadratkilometer.

Provinsens leder John Horgan sier at det i tillegg er registert ytterligere 62 branner i British Columbia de siste 24 timene, mange av dem i området nord for Kamloops.

– Jeg kan ikke få sagt sterkt nok hvor ekstrem brannrisikoen er i nesten hele British Columbia, sier han.

Hetebølgen skyldes en høytrykkskuppel som ligger over hele provinsen og ventes å fortsette i flere dager. Heten har fortsatt østover over prærien til provinsene Alberta, Saskatchewan og Manitoba, og det er utstedt varsel også for Ontario.

Også de amerikanske delstatene Washington og Oregon har vært rammet, med temperaturer i flere dager på rad over 47 grader og flere hundre dødsfall som trolig skyldes heten. Der har imidlertid de høye temperaturene gitt seg noe de siste dagene.