Rakettangrep mot USAs ambassade i Bagdad

Fire raketter ble avfyrt mot USAs ambassade i Irak tirsdag kveld, for første gang på flere uker.

NTB-AFP-AP

10 minutter siden

Rakettene slo ned bare 600 meter fra selve ambassaden.

Sikkerhetskilder melder at det dreier seg om fire Katjusja-raketter. Minst to personer skal være såret, begge irakiske sikkerhetsfolk. Rakettene ble skutt ned av et luftvernsystem som USA satte i drift på stedet tidligere i år.

USA har truet med å stenge ambassaden i Bagdad grunnet gjentatte angrep. I forrige måned gikk proiranske grupper med på å ikke å angripe ambassaden og andre amerikanske mål i Irak, under den forutsetning at USA og andre Nato-land trekker sine styrker fra landet.

Meldingen om angrepet kom kun minutter etter at USAs forsvarsminister Christopher Miller hadde kunngjort at landet trekker tilbake 500 av sine 3.000 soldater fra Irak.