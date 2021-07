Første politidrap på 14 år i Sverige

Politimannen som ble skutt og drept i Göteborg var på et vanlig patruljeoppdrag i drabantbyen Biskopsgården. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Politimannen som ble skutt i Göteborg sent onsdag kveld, er den første som er drept i aktiv tjeneste i Sverige siden 2007.

– Vi er veldig bestemte på at vi skal oppklare denne forbrytelsen.

Det var beskjeden fra de to svenske polititoppene Klas Johansson og Erik Nord på en pressekonferanse i Göteborg torsdag morgen.

En 30 år gammel politimann ble skutt og drept i aktiv tjeneste sent onsdag kveld.

Åstedet ligger i drabantbyen Biskopsgården på øya Hisingen i Göteborg.

Ingen mistenkte

Politiet i Göteborg tok natt til torsdag inn en rekke personer til forhør. Men ifølge Göteborgs politimester Erik Nord (polisområdeschef. Red.anm.) har de foreløpig ingen mistenkte.

– Det er for tidlig å si om politimannen var målet for angrepet, sier Klas Johansson, som leder politiet på Sveriges vestkyst (regionpolischef, Red.anm.).

Politimannen som ble drept skal være ny i yrket, og var, ifølge politimester Nord, i uniform. Sammen med en kollega utførte han vanlig patruljetjeneste da han ble skutt.

Også en annen person ble skutt og bragt til sykehus med alvorlige skader etter nattens skyteepisode.

Ifølge Svenska Dagbladet er nattens politidrap det første på 14 år i Sverige. Det forrige skal ha skjedd tilbake i 2007 da man skulle hente en psykiatrisk pasient.

Politidrapet skjedde mens tjenestemannen og en kollega patruljerte på mopeder i drabantbyen Biskopsgården i Gøteborg. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Høy kriminalitet i området

Begge de to tjenestemennene kjørte mopeder. Dette er ifølge politiet i Göteborg vanlig å gjøre på patrulje i den aktuelle bydelen.

Drabantbyen Biskopsgården har de siste årene blitt kjent for å være et område med mye kriminalitet.

Siden 2015 er Biskopsgården blitt klassifisert av svensk politi som et såkalt «utsatt område».

– Dette har skjedd i et miljø der det forekommer skuddløsninger mellom lokale kriminelle nettverk, sa Göteborgs politimester Nord på pressekonferansen.

Statsminister Stefan Löfven har varslet en pressekonferanse om saken klokka 11.

– Rett utenfor vinduet

Filmer fra stedet viser hvordan flere av politimannens kolleger desperat forsøker å redde livet hans, skriver Aftonbladet.

En kvinne som bor like ved åstedet, opplyser til Aftonbladet at hun våknet av stemmer rett utenfor vinduet sitt.

– Jeg ble kjemperedd, og etterpå fikk jeg ikke sove. Alt dette skjedde rett foran øynene våre, i vårt område. Det føles bare kjemperart og trist, sier kvinnen.

Politiet skal ha stått og pratet med noen personer da de ble beskutt. De hadde rykket ut etter å ha blitt varslet av beboere i området som hadde hørt skudd.

Stor sorg

Alarmen gikk klokka 22.34 og like før klokka 3 kom beskjeden om at politimannen var død. Et stort antall politipatruljer var på stedet natt til torsdag.

– Det er med stor sorg at vi har mottatt beskjeden om at en kollega har dødd etter å ha blitt beskutt på kvelden. Våre tanker går til familien, nære og kjære og arbeidskamerater, sier rikspolitisjef Anders Thornberg i en kommentar.

Han sier også at han har snakket med politisjefen i Väst politidistrikt for å sikre at det finnes nok ressurser til å finne den skyldige.

Klokken 12 skal dessuten svensk politi holde ett minutts stillhet for sin kollega.

– Må minske risikoen

– Politiyrket er forbundet med risiko, og vi må fortsette arbeidet med å minske risikoene med stor besluttsomhet, sier Thornberg videre.

Biskopsgården har flere ganger tidligere vært åsted for skyteepisoder. Det var her at to menn ble skutt ved en pizzarestaurant i desember 2019. Den ene døde. Begge var knyttet til et kriminelt miljø. I mars 2020 ble en 16-åring skutt og drept i forstaden.