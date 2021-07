Foto: Shannon VanRaes, Reuters/NTB Verden Urfolk Funn av levningene til over 1000 barn i Canada ryster en hel verden. For Ruth Roulette (69) vekker det gamle traumer til live.

Mens nye funn ryster en hel verden, åpnes gamle sår hos Canadas urbefolkning.

Nå nettopp

Hun husker hun syntes det var spennende, dagen for 63 år siden da de kom for å hente henne. Ruth Roulette var seks år og hadde aldri sittet i en bil før. Nå trodde hun at hun skulle ut på en reise.

Roulette, søsteren og de to eldre brødrene ble alle kjørt av gårde. Foreldrene ble igjen.

Spenningen forsvant fort og ble erstattet med frykt. Ved ankomst ble søsknene separert: Jentene ble sendt én vei, guttene en annen.

Først ble de kledd nakne. De tradisjonelle klærne ble erstattet med europeiske kjoler. Så ble håret klippet av. Håret symboliserer spiritualitet og styrke for den canadiske urbefolkningen.