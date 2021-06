Amerikanske luftangrep i Irak og Syria mot «iranskstøttede opprørere»

USA har gjennomført nye luftangrep i Irak og Syria, og gått etter anlegg som ifølge Pentagon blir brukt av iranskstøttede opprørere.

USAs president Joe Biden beordret søndag nye luftangrep i Syria og Irak. Foto: Susan Walsh / AP / NTB

NTB-AFP-AP

28. juni 2021 06:00 Sist oppdatert nå nettopp

Pentagon skriver i en pressemelding at angrepene skjedde etter ordre fra president Joe Biden, og ble utført søndag kveld.

Ifølge Pentagon var målet for angrepene anlegg som blir brukt av iranskstøttede opprørere. Angrepene skjedde i grenseområdene mellom Irak og Syria.

– Målene ble valgt ut fordi disse anleggene blir brukt av iranskstøttede opprørere som utfører angrep mot amerikansk personell og fasiliteter i Irak, skriver Pentagon.

Ifølge amerikanerne ble blant annet våpenlagre angrepet. Det skal ha vært to mål i Syria og ett i Irak. Blant målene var anlegg som ble brukt til droneangrep mot amerikanske mål, ifølge Pentagon.

– Fem dødsfall

Pressetalsmann John Kirby i Pentagon kaller det forsvarsangrep, og sier det skjer som svar på flere angrep mot amerikanere.

– USA tok nødvendige og målrettede grep for å minimere risikoen for eskalering, men også for å sende et klart og tydelig avskrekkende budskap, sier Kirby.

Det er kommet meldinger om dødsfall etter angrepene, men dette er ikke offisielt bekreftet. Ifølge observatørgruppen Syrian Observatory for Human Rights er minst fem opprørskrigere blitt drept i angrepene, og flere såret.

Advarte Iran

Søndagens angrep er andre gang Biden-administrasjonen utfører angrep i regionen. I februar angrep USA anlegg i Syria, nær grensen til Irak.

Også da hevdet USA at opprørsgruppene som ble angrepet fikk støtte fra Iran.

Biden sa da at Iran burde ta angrepene som en advarsel om at landet kan vente seg konsekvenser hvis det fortsetter å støtte opprørsgrupper som truer amerikanske mål.

– Du kan ikke oppføre deg som om du har straffrihet. Vær forsiktig, svarte Biden på et spørsmål om hvilket budskap det var han ville sende med angrepene i februar.

Selvforsvar

Søndag ville ikke Biden kommentere de nye angrepene da han møtte pressen kort, men presidenten sa at han ville si mer mandag.

Samtidig advarer Pentagon mot nye angrep.

– Biden har vært klar på at han vil handle for å beskytte amerikansk personell. Med tanke på den pågående rekken av angrep fra iranskstøttede opprørere, beordret presidenten nye militære handlinger for å hindre slike angrep, sier Kirby.

Han legger til at USA handlet i selvforsvar etter internasjonal lov.