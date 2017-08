Spansk avis: - CIA advarte om økt terrorfare i Barcelona for to måneder siden

De katalanske myndighetene ble advart om at spesielt hovedgaten Ramblas var et mål for jihadister. Det skriver den spanske avisen El Periodico.

Advarselen fra CIA kom i forbindelse med at andre europeiske storbyer som Paris, London og Berlin ble trukket frem av det amerikanske etterretningstjenesten.

Samme gruppe som hevder de står bak Barcelona-angrepet, den ytterliggående islamistgruppen IS, skrev i juli i år i en tweet at et angrep i Spania var nært forestående, skriver avisen.

I advarselen fra 30. juli ble det skrevet flere meldinger på Twitterkontoen: «Vi vil gjeninnføre kalifatet i Spania, og vi vil ta tilbake vårt land. Et angrep på Andalucia er nært forestående. Hvis Gud vil.»

Barcelona er ikke en del av Andalucia.

IS sier nå på sitt propagandanettsted at den står bak for angrepet i Barcelona.

På nettstedet Amaq heter det at angrepet ble gjennomført av «Den islamske stats soldater» som svar på en oppfordring fra gruppen om å ramme land som deltar i koalisjonen som kjemper mot IS i Irak og Syria.