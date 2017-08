Her kan fremmedkrigere miste statsborgerskapet. Og imamene må bevise at de er moderate.

– Slutt å skade hodet ditt med bønn. Skaff deg heller en utdannelse, sa den kirgisiske presidenten Almazbek Atambajev i sommer.

Han er selv praktiserende muslim og den første presidenten i Sentral-Asia som går av frivillig uten å dø eller bli styrtet i en revolusjon.

De sentralasiatiske landene har brukt mange og harde tiltak for å stoppe fremveksten av radikalisering.

Spørsmålet er om medisinen virker når 5000–7000 fremmedkrigere vender tilbake til Kirgisistan, Usbekistan, Tadsjikistan og Russland.

Hvorfor har Sentral-Asia avlet så mange terrorister?

Den lille tidligere sovjetrepublikken Kirgisistan har i likhet med nabolandene Usbekistan og Tadsjikistan vært storleverandør av IS-krigere og terrorister.

Om lag 600 kirgisere av en befolkning på seks millioner innbyggere reiste til Syria for å kjempe for IS, ifølge tall fra kirgisiske sikkerhetsmyndigheter.

Terrorangrepene i Boston Maraton (2013), Istanbul flyplass (2016) og metroen i St. Petersburg (2017) ble begått av personer med kirgisisk bakgrunn, de fleste med tilknytning til den usbekiske minoriteten i det sørlige Kirgisistan.

Alexei Nikolsky, NTB scanpix

– Kjemper mot ny-muslimer

– Det er ny-muslimene som er problemet. De prøver å påføre oss en ny radikal islam som egentlig er helt fremmed for oss, sier imam Azamat Argyn i Bisjkek.

Den moderate sunnimuslimske imamen bryter fullstendig med bildet mange i Vesten har av en imam.

– Jeg elsker gamle biler, særlig gamle Mercedeser. Det er verdens beste biler, smiler Argyn bak svarte Ray Ban-solbriller.

Han går i vestlige klær og har en overkropp som røper at han bygger litt muskler på fritiden.

– Presidenten vår liker å sette ting litt på spissen. Poenget er at alle gode muslimer har en plikt å skaffe seg utdannelse og kunnskap, sier Argyn.

Gina Grieg Riisnæs

Stille, hyggelig og rolig i terroristenes hjemland

Både EU, USA, NATO, Russland og kirgisiske myndigheter har uttrykt stor bekymring for situasjonen i de andre sentralasiatiske landene.

Men den rolige og vennlige atmosfæren som preger folk og gatebildet i hovedstaden Bisjkek, står i skarp kontrast til advarslene.

Tvert imot fremstår mye av Kirgisistan som tryggere enn europeiske byer som Brussel, London, Paris eller Moskva.

Fyllekjøring er paradoksalt ett mye større samfunnsproblem i det muslimske landet.

Fakta: Fremmedkrigerne vender hjem Om lag 25.000 personer fra over 100 land reiste til Syria for å kjempe for IS i perioden 2011–2016. De største bidragslandene var Tunisia (6000), Saudi-Arabia (2500), Russland (2400), Tyrkia (2100), Jordan (2000) og Frankrike (1700). I forhold til befolkningsstørrelse var Tunisia, Maldivene, Jordan, Libanon, Kosovo, Libya, Bosnia og Kirgisistan landene som bidra med flest IS-krigere. Etter det militære nederlaget til IS i Syria og Irak, er de overlevende IS-tilhengerne på vei hjem – noe som betegnes som en stor trussel.

Islam vokser kraftig etter Sovjets fall

Argyn kjører sin gamle Mercedes til den nyeste moskeen i Bisjkek.

Etter Sovjetunionens oppløsning har antallet moskeer i Kirgisistan økt fra 40 til 2600, de fleste finansiert av internasjonale islamske organisasjoner, Saudi-Arabia, Tyrkia og Emiratene.

De fleste skoler, boliger og veier bærer derimot preg av at lite har skjedd siden Sovjetunionen.

– Vi trenger ikke å bli pådyttet noe fra hverken arabere eller europeere, sier Argyn.

Gina Grieg Riisnæs

Innførte imam-test

De siste to årene er halvparten av landets 2600 imamer satt på skolebenken.

Alle må avlegge ny eksamen for å bevise at de er moderate og har kjennskap til sunniislam.

Dette er bare ett av mange tiltak som er innført:

Imamer som defineres som «ekstremister», har fått lange fengselsstraffer ofte på tynt grunnlag og etter tvilsomme rettssaker.

Flere medier som kritiserer den sittende presidenten er stengt etter anklager om å «radikalisere» befolkningen.

Alle religiøse samfunn er underlagt strengere offentlige kontroll.

Nå risikerer personer som vender tilbake fra Syria, å bli fratatt statsborgerskapet.

Gina Grieg Riisnæs

– Vi kan gjøre problemene verre

– Selv om radikaliseringen øker er jeg redd for at politikerne forverrer problemene, sier ekspert på islam og religiøse spørsmål i Bisjkek Indira Aslanova til Aftenposten.

– Vi er midt i nyreligiøs bølge, noe som er ganske naturlig etter 70 år med undertrykkelse og ateistisk sovjetstyre. Men religiøs radikalisering og politisk ekstremisme og terror krever helt ulike løsninger, advarer Aslanova.

– Politikerne bruker gamle, antidemokratiske virkemidler fra sovjettiden.

Gina Grieg Riisnæs

Hva skjer vi når de kommer hjem?

Et stort spørsmål er nå hva som skjer når fremmedkrigerne vender hjem.

I Kirgisistan er over 200 mennesker arrestert og fengslet siden 2016, mange etter å ha vært i Syria.

Human Right Watch advarer mot at de sentralasiatiske landene begår flere menneskerettighetsbrudd for å stoppe vagt definert «ekstremisme» og «radikalisering», for eksempel tortur, vilkårlige arrestasjoner og brudd på prinsippene om rettferdig rettssak.

– Vi ser en rekke eksempler på at folk arresteres bare for å tilhøre en etnisk gruppe, ha religiøse bøker, gå med hijab eller la skjegget bro. Dette er ikke bare ulovlig, men hjelper grupper som IS til å rekruttere, sier Sentral-Asia-eksperten Mihra Rittmann i Human Right Watch. Seneste denne uken ble TV-stasjonen September stengt.

Gina Grieg Riisnæs

Ble radikalisert i Tyrkia og Russland

– Vi har spurt mange som reiste om hvorfor de dro, ofte med koner og barn. Svarene viser at det ikke finnes en enkel forklaring på dette problemet, sier Aslanova.

Kartlegging av de kirgisiske fremmedkrigerne viser at mange har lite kunnskap om islam – og knapt hadde vært i en moské før de forlot Kirgisistan.

Alt fra dårlig økonomi og familiekrangler, til religion, politikk og personlige opplevelser spiller inn. Noen hadde også psykologiske problemer.

– De fleste ble radikalisert og tilknyttet terrorgrupper i Russland og Tyrkia, sier Aslanova.

Dette samsvarer med en fersk rapport fra FN-kontoret for kontra-terrorisme, som baserer seg på intervjuer med 43 IS-krigere fra 11 land.

– De fleste, også fra Vesten, hadde dårlig økonomi, lite utdannelse og små utsikter til å komme i jobb, heter det i rapporten.

Når fremmedkrigerne nå vender hjem, kommer de til samfunn hvor korrupsjonen fortsatt er like stor og samfunnsproblemene minst like store som før de reiste for å etablere sin islamske drømmestat «kalifatet».

Imamen i Bisjkek håper de kommer tilbake til moskeen – for å snakke.

– Det er når ungdommene slutter å komme til moskeen at det virkelig er fare på ferde, mener Argyn.