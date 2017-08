40 nasjonaliteter blant de drepte og skadde i Spania

Mange av dem som ble drept i angrepene på hovedgaten i Barcelona og i feriebyen Cambrils, var turister på besøk i Spania.

En syv år gammel britisk-australsk gutt er en av de siste som er bekreftet drept i Barcelona. Moren hans er fortsatt på sykehus.

I tillegg er fire spanjoler, tre italienere, en amerikaner, en canadisk mann, en kvinne med både spansk og argentinsk statsborgerskap, en belgisk kvinne og to portugisiske kvinner identifisert.

Over 120 på sykehus

Helsedepartementet informerer om at 81 personer er utskrevet fra sykehus. Fortsatt er 51 mennesker på sykehus, av dem er ti kritisk skadd.

Blant de skadde er det 30 franske, 13 tyskere, fire irske statsborgere, en rekke britiske statsborgere, tre nederlendere, to belgiere, tre rumenere, tre australske borgere, to greske barn, tre marokkanere, deriblant et barn som er kritisk skadd, fem cubanere og to fra Taiwan.

I tillegg kommer personer fra Ungarn, Makedonia, Østerrike, Tyrkia, Hongkong, Spania, Algerie, Argentina, Canada, Kina, Colombia, Den dominikanske republikk, Ecuador, Egypt, Filippinene, Honduras, Kuwait, Mauritius, Pakistan, Peru og Venezuela.