Putin og Merkel snakker sammen igjen om Ukraina. FN-styrker kan bli løsningen for å stoppe Europas farligste konflikt.

– Vi må ikke miste denne sjansen, sa Tysklands utenriksminister Zigmar Gabriel forrige uke da Putin foreslo FN-styrker i Ukraina.

Forslaget om å sende blå hjelmer til krigssonen i Øst-Ukraina har kommet opp mange ganger før fra flere hold.

I utgangspunktet ble Putins forslag møtt med dyp skepsis, særlig i Kiev. Mandag tok imidlertid Merkel opp telefonen og hadde en lang prat med Putin.

Dette er ett av flere eksempler på at det foregår et høyt spill om å stoppe krigen som har kostet over 10.000 mennesker livet.

Oleksandr Klymenko, REUTERS / NTB scanpix

FN-styrker i Ukraina: Hva vil det bety?

Grunnen til at Merkels telefonprat med Putin denne uken er viktig, er følgende:

Putin gjorde det klart at Russland kan gå med på at FN-styrkene får bevege seg rundt i opprørsområdene der hvor OSSE-observatørene reiser.

Tidligere har Russland bare gått med på å utplassere FN-styrker langs selve frontlinjen. Dette er helt uakseptabelt for den ukrainske regjeringen, blant annet fordi det vil gjøre linjen til en permanent, fastfrosset grense.

Ukraina har flere ganger tidligere foreslått FN-styrker. Fra ukrainsk side er det imidlertid et absolutt krav at FN-soldatene får tilgang til hele området opprørerne kontrollerer, ikke minst grenseovergangene til Russland.

Alexander Ermochenko, REUTERS / NTB scanpix

Intenst spill i kulissene om Ukraina

De personlige Ukraina-rådgiverne til Donald Trump og Vladimir Putin møttes i Minsk i august til lange forhandlinger.

Deretter hadde både Putin, Porosjenko, Merkel og Macron en lengre telefonsamtale for første gang på mange måneder.

Putin har varslet konkrete forslag i FNs sikkerhetsråd.

I tillegg har det vært en rekke andre samtaler om møter, som tyder på at partene i hvert fall er enige om en ting:

Så lenge konflikten i Ukraina fortsetter som nå, kommer ingenting til å bli normalt i Europa.

Oleksandr Klymenko, REUTERS / NTB scanpix

Ukraina-konflikten inn i en ny fase

Flere viktige rammebetingelser i ferd med å endre seg i Ukraina-konflikten:

Russland fullførte i august en ny jernbane som går rundt Ukraina.

Nye gassledninger over Østersjøen (North Stream II) og Svartehavet (via Tyrkia) vil gjøre det mulig for russerne å øke eksporten til Europa – og samtidig stenge olje- og gasskranene til Ukraina.

Russerne er inne i fjerde året med økonomisk krise, og støtten til opprørerne er et gigantisk pengesluk for Kreml.

Ukrainas president Petro Porosjenko har på sin side minst like store økonomiske og politiske problemer – muligens større enn Putin selv.

Både EU og USA er svært lite imponert over Porosjenkos innsats, og den ukrainske presidenten ble harselert med av EU-presidenten i august.

– Min venn Porosjenko sa for noen dager siden at Ukraina er i EU og NATO. For øyeblikket er landet ingen av delene. Alle burde huske det, sa EU-kommisjonens president Jean Claude Junker.

Mandag fikk Porosjenko dessuten et nytt prekært problem i fanget da hans tidligere Odessa-guvernør Mikhail Saakashvili kom tilbake til Ukraina og erklærte full krig mot presidenten.

Saakashvilis tilhengere presset til side ukrainske grensevakter, som hadde fått beskjed av Porosjenko om å stoppe den tidligere georgiske presidenten fra å komme tilbake til Ukraina.

GLEB GARANICH, REUTERS

– Djevelen ligger i detaljene

Forslaget om å sette inn FN-styrker i opprørsområdene i Ukraina har kommet opp mange ganger før – uten noen som helst suksess.

Selv i Moskva har Putins utspill møtt stor skepsis.

– Djevelen ligger i detaljene, skriver Kreml-vennlige Rossijskaja Gazeta, som peker på at opprørerne vil kreve at russiske styrker inngår i et FN-oppdrag. Det er helt uspiselig for Ukraina så lenge Russland har forsynt opprørerne med soldater, våpen og penger.

På den andre siden krever Kiev at NATO-land er med, noe som er like uaktuelt for de russiskstøttede opprørerne.

– Det blir vanskelig å få partene til å bli enige om hvilke soldater som kan utplasseres, sier tidligere OSSE-sjef Lamberto Zannier til New York Times.

Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service, REUTERS / NTB scanpix

Utplassering av FN-styrker i Ukraina forutsetter også at partene trekke tilbake tyngre våpen fra fronten, utveksler fanger og gir amnesti.

Putins forslag innebærer dessuten en eller annen form for direkte kontakt mellom ukrainske myndigheter og opprørerne, noe som er uakseptabelt for Kiev.

Porosjenko mener direkte samtaler med opprørerne vil innebære en legitimering av opprørsrepublikkene.