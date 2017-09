NÅ: Madsen forklarer seg for åpne dører

Saken oppdateres

Slik forklarer Madsen hendelsesforløpet som ledet opp til Kim Walls død.

Han forteller i retten at han ble oppringt av Kim Wall som ville gjøre et intervju med ham. De gjorde en avtale om å møtes ved Madsens romlaboratorium, hvor hun spurte om å få bli med i ubåten. De avtalte å seile ut torsdag kveld rundt klokken 19 den 10. august. Han forteller Wall om sikkerheten om bord, blant annet om redningsvester.

Truffet av 70 kilo tung luke

Under turen dykker de ned med ubåten og ender opp litt lenger ned enn normalt. Da de stiger opp, klatrer de opp i tårnet av ubåten.

Det er en luke i ubåten som veier omtrent 70 kilo. Han klatrer opp, men luken faller ned over Wall. Hun faller ned og slår hodet.

Hun har fått et åpent kraniebrudd. Hun har noen kramper, men etter litt stopper de. «Hun må være død», forklarer Madsen at han tenkte.

Skled og tok tak i luken

Madsen utdyper forklaringen etter at aktor oppgir at han ikke helt forstår luke-forklaringen.

Under et tidligere forhør har han forklart at han var oppe på broen av ubåten da han skled og tok tak i luken, som så faller og treffer Wall, som er på vei opp av tårnet, i hodet.

Madsen bekrefter at dette stemmer, og hevder at det er i tråd med forklaringen han har avgitt nå. Videre forklarer Madsen at luken mangler fjæringsmekanisme.

Ifølge Berlingske Tidende, som følger saken fra salen, uttrykker Madsen irritasjon over det han opplever som aktors forsøk på å så tvil om forklaringen hans.

Han bekrefter for øvrig også at han senket ubåten med vilje ved å åpne ventilene slik politiet har hevdet.

Tom Wall / AP / NTB scanpix

Forklarer seg for åpne dører

Retten har besluttet at Peter Madsen skal forklare seg for åpne dører. Det betyr at offentligheten får høre Madsen forklare seg for første gang.

Den siktede ubåtkapteinen gjorde det klart at han ville utdype sin forklaring for åpne dører under rettsmøtet.

Aktor ba om lukkede dører av hensyn til etterforskningen. Politiadvokat Jakob Buch-Jepsen forklarte i retten at han frykter at åpenhet på dette tidspunktet vil skade etterforskningen.

Han vil ha Madsen fengslet på bakgrunn av en begrunnet mistanke om forsettlig drap.

Madsen nekter seg skyldig, men erkjenner at han har behandlet liket på en upassende måte ved å ha «kastet det over bord i hel tilstand», ifølge danske Ekstra Bladet, som følger rettsmøtet fra salen.

Flere siktelser

Retten skal ta stilling til om Madsen fortsatt skal sitte i varetekt, eller om han skal løslates.

Siktelsene som har dannet grunnlaget for varetektsfengslingen er uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter og likskjending.

Politiet har i tillegg opprettholdt siktelsen om forsettlig drap, melder blant annet Berlingske Tidende. Denne siktelsen har derimot ikke vært en del av grunnlaget for varetektsfengslingen så langt.

Danske BT skriver også at Madsen kommer til å erkjenne seg skyldig for likskjending, selv om advokaten tidligere i dag uttalte at Madsen kommer til å kreve å bli løslatt.

Svensk journalist døde om bord i ubåt

Peter Madsens privatbygde ubåt forlot havnen i København 10. august med to personer om bord – ham selv og den svenske journalisten Kim Wall. Seks timer senere ble fartøyet meldt savnet av Walls kjæreste.

Dagen etter ble ubåten funnet i Køge Bugt sør for København. En halvtime senere sank båten. Ifølge politiet viser undersøkelser at ubåten ble senket med vilje.

Madsen har forklart at Wall døde om bord i ubåten som følge av en ulykke, og han har erkjent å ha lempet henne i sjøen i Køge Bugt. Halvannen uke etter at hun ble meldt savnet, ble torsoen av Wall funnet i strandkanten ved Amager i København. Hodet, armer og bein er fortsatt ikke funnet.