Kilder: Myanmar har lagt landminer på grensen til Bangladesh

Det er gjort i et forsøk for å forhindre rohingya-muslimer å vende tilbake til landet, melder Reuters. De anonyme regjeringskildene hevder at Bangladesh onsdag formelt vil protestere mot landminene.

Minst 400 mennesker ble drept i forrige ukes brutale offensiv mot rohingya-folket i Myanmar. Over 120.000 har klart å ta seg over grensen til nabolandet Bangladesh, der 400.000 rohingyaer allerede lever i provisoriske leirer.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sier at tallet tirsdag er kommet opp i 123.000 siden kampene blusset opp i slutten av august. UNHCR sier at de som har klart å krysse grensen, jevnt over er i svært dårlig forfatning.

I oktober i fjor iverksatte militæret i Myanmar unntakstilstand og en storstilt militæroperasjon mot rohingyaer i området som følge av et tilsvarende angrep.

Titusener av rohingyaer har senere flyktet til blant annet Bangladesh og India. De har fortalt om massive overgrep, og satellittbilder har vist at en rekke landsbyer er blitt svidd av i området.

I februar sa FN at Myanmars sikkerhetsstyrker trolig har begått krigsforbrytelser i forbindelse med militæroperasjonen.