Trump: Militærbruk mot Nord-Korea er ikke førstevalget

USAs FN-ambassadør Nikki Haley sa til FNs sikkerhetsråd mandag at Nord-Korea «ber om krig». Men Trump sier nå at han ikke nødvendigvis vil oppfylle et slikt scenario. Bruk av militærmakt mot Nord-Korea er ikke førstevalg, sier Trump onsdag.

Tidligere samme dag snakket Trump med sin kinesiske kollega Xi Jinping. I telefonsamtalen gjorde Xi det klart at Beijing er forpliktet til å arbeide for å gjøre Nord-Korea atomvåpenfritt og at det skal skje med diplomatiske og fredelige virkemidler.

Det hvite hus publiserte tidligere onsdag utdrag fra samtalen som Trump hadde med Storbritannias statsminister Theresa May tirsdag. Der understreket Trump at «tiden ikke er inne for å snakke med Nord-Korea» og at «alle muligheter står åpne for å forsvare USA og dets allierte».

Trump har også diskutert Nord-Koreas prøvesprengning av det som hevdes å ha vært en hydrogenbombe med Australias statsminister Malcolm Turnbull. Trump og Turnbull sa seg i en telefonsamtale enige om at deres to land må øke sin felles innsats for å gjøre Nord-Korea atomvåpenfritt.

Trump-administrasjonen forsøker å søke støtte hos sine allierte for å øke det økonomiske og diplomatiske presset på Nord-Korea. Russlands president Vladimir Putin er uenig i at dette er veien å gå. Å presse Nord-Korea opp i et hjørne vil ikke være en smart løsning, uttalte Putin onsdag i et møte med Sør-Koreas president Moon Jae-in.

Mandag skal FNs sikkerhetsråd votere over et resolusjonsforslag fra USA.