Trump har kastet seg inn i en debatt om egen intelligens etter rapporter i pressen om at utenriksminister Rex Tillerson i sommer skal ha kalt ham åndssvak eller en dust (moron). Påstanden er avvist fra statsrådens stab, men Trump har selv i ettertid antydet at en IQ-test ville vise at han er smartest av de to.

Tiltro fra egne velgere

Ifølge en fersk meningsmåling fra det velrenommerte instituttet Quinnipiac har andelen amerikanske velgere som tror Trump er intelligent, falt tydelig siden han ble innsatt. 22. november i fjor. Kort tid etter valget, svarte 74 prosent ja på at Trump var smart. 21 prosent svarte nei. Nå mener 40 prosent at han ikke er intelligent, mens 56 prosent mener han er det. Svarene følger sterkt partipolitiske skillelinjer. Hele 93 prosent av velgerne til Trumps parti, synes han er smart.

Corker-feide og skikkethet

Quinnipiac begynte for noen uker siden å spørre velgerne om Trump er skikket (fit) til å være president. 55 prosent av velgerne mener han ikke er det. Også her er demokratiske og republikanske velgere sterkt splittet.

Flere episoder den siste tiden har utløst både åpen debatt og mumling i krokene om Trumps skikkethet. Den mest omtalte er ordkrigen med partitopp Bob Corker som ikke tar gjenvalg til Senatet i 2018. Han har sagt at Det hvite hus er blitt som «et pleiehjem» og drives som et «realityshow». Corker sier Trumps trusler kan utløse en tredje verdenskrig og at de fleste i partiet deler uroen.

YURI GRIPAS / Reuters / NTB scanpix

Holdt generalmiddag

En annen episode har også skapt mye uro og grubling. Torsdag forrige uke holdt presidenten middag for en gruppe viktige generaler og deres ektefeller i Det hvite hus. I 19-tiden ble reportere som fremdeles var i presserommet, hentet inn til middagen. Trump pekte på gjestene og spurte pressefolkene om de visste hva dette representerte, før han svarte selv:

– Kanskje det er stille før stormen.

Han besvarte ikke spørsmål om hva dette betød.

Anonyme kilder: Ustabil og mørk

Vanity Fair skriver at til og med Trumps rådgivere frykter at «det rakner» for ham. Tidsskriftet forteller om uroen i en artikkel basert på samtaler med et halvt dusin fremstående republikanere og rådgivere i Det hvite hus, men alle kildene er anonyme. I artikkelen beskrives en president som blir stadig mer «ustabil» og «mørk til sinns».

– Jeg hater alle i Det hvite hus, påstås det at Trump har sagt til sin eks-livvakt Keith Schiller som sluttet forrige måned.

JOSHUA ROBERTS / Reuters / NTB scanpix

Avis gir politikerråd

The Washington Post publiserte denne uken en lederartikkel med overskriften: «Hvordan man håndterer en uskikket president». Lederskribentene mener riksrett er et ekstremt tiltak og at kongressen ikke bør anlegge en slik sak nå. Derimot anbefaler avisen politikerne å ta flere politiske initiativer mot Trumps politikk og opptre med verdighet og respekt for politiske tradisjoner.

Jubel for økonomien

Det er imidlertid slett ikke alle tall, hverken i målinger eller for øvrig, som går mot Trump. Velgerne i Quinnipiacs undersøkelse er begeistret for økonomien. Denne uken tvitret Trump selv om sterkt vekst i aksjemarkedet og lav arbeidsledighet.

Stock Market has increased by 5.2 Trillion dollars since the election on November 8th, a 25% increase. Lowest unemployment in 16 years and.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2017

61 prosent av de spurte mener økonomien er utmerket eller god. Tilsammen 37 prosent mener den er mindre bra eller direkte dårlig. De partipolitiske skillelinjene finnes her også, men er ikke så tydelige som i enkelte andre spørsmål.

– Velgerne er bekymret for presidentens kompetanse, men de ser en økonomi som går så det griner på hans vakt, sier Tim Malloy i Quinnipiac i en kommentar til undersøkelsen.