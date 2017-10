Trump truer TV-kanaler

I en Twitter-melding onsdag beskyldte Trump TV-selskapet for å spre falske nyheter.

– Når blir det på sin plass å vurdere lisensen deres? spurte presidenten.

Kanalene i NBC-nettverket får tillatelser til å kringkaste fra det statlige organet Federal Communications Commission. Lederen for kommisjonen er oppnevnt av Trump.

Det er likevel lite sannsynlig at Trump eller hans medarbeidere kan fjerne tillatelsene til medier de ikke liker, ifølge nyhetsbyrået AP. Både USAs grunnlov og lovverket som regulerer amerikanske medier garanterer pressefrihet.

Trump har reagert svært sterkt etter at NBC meldte at presidenten i sommer skal ha tatt til orde for en kraftig økning i antallet amerikanske atomvåpen. Både Trump og USAs forsvarsminister Jim Mattis insisterer på at presidenten aldri sa noe slikt.

– Det er rett og slett avskyelig at pressen kan skrive hva enn de vil, sa Trump under en pressekonferanse onsdag.

Han la imidlertid til at han ikke ønsker nye, formelle restriksjoner mot mediene.