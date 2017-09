U2 avlyser konsert etter opptøyer i St. Louis

I en kunngjøring på bandets hjemmeside bekrefter arrangøren Live Nation og U2 selv at den planlagte konserten som bandet skulle ha i St. Louis lørdag kveld, er avlyst.

Bandet skriver at de har fått beskjed om at politiet i St. Louis ikke har mulighet til å skjøtte sikkerheten på en forsvarlig måte.

– På bakgrunn av denne informasjonen kan vi ikke med god samvittighet risikere sikkerheten til våre fans ved å gjennomføre kveldens konsert, står det blant annet i kunngjøringen.

Opptøyene i St. Louis begynte fredag kveld etter at en politimann som var siktet for overlagt drap på en svart mann, ble frikjent. Hundrevis av rasende mennesker protesterte mot frifinnelsen, og politiet tok til slutt i bruk tåregass for å spre demonstrantene.