– Et anarkistisk parti kan ha suksess i opposisjon, men kan ikke gi velgerne et troverdig regjeringsalternativ, sa Petry da hun møtte pressen sammen med flere andre AfD-ledere mandag.

Så reiste hun seg og gikk.

Petry vant et direktemandat i søndagens valg på ny nasjonalforsamling i Tyskland, men gjør det nå klart at hun ikke vil være en del av AfDs parlamentariske gruppe.

– Vi bør være åpne om det faktum at det er konflikt om AfDs politiske linje, sa Petry.

Hun har selv ønsket å gjøre partiet mer spiselig for et framtidig regjeringssamarbeid, men har opplevd å bli mer og mer marginalisert. I stedet har mer ytterliggående krefter i partiet tatt over.

Konflikten førte i vår til at Petry ble skubbet til side og ikke fikk være frontkandidat for AfD i valget.

Men kranglingen har ikke skremt vekk velgerne. Tvert imot endte AfD opp som tredje størst med 12,6 prosent av stemmene i søndagens valg.

Valgresultatet vil gi partiet i alt 94 seter i Forbundsdagen.