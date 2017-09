Lommetyvliga i Athen «dro inn over 300.000 daglig»

Gresk politi arresterte nylig 31 medlemmer av det som beskrives som en lommetyvliga i Athen.

Gjengen mistenkes for å stå bak over 4000 tyverier av lommebøker, vesker og telefoner i den greske hovedstaden. Politiet sier ligaen på daglig basis har stjålet verdier for så mye som 3500 euro (ca. 325.000 kroner) daglig.

– De hadde blitt så dyktige og strukturerte at de hver dag kunne utføre minst 15 tyverier, sier en politileder til The Guardian.

T-banen

Favorittmålene var turister på T-banen til og fra flyplassen, eldre mennesker eller bevegelseshemmede.

Overvåkningsbilder og vitneutsagn forteller at tyvene jobbet i smågrupper der de brukte kart og aviser som avledningsmanøver. Minst tre personer hadde som oppdrag å avlede offeret, mens en fjerde stod for selve stjelingen. Byttet ble videre raskt sendte det videre til en annen. Tyvene var utkledd som turister for ikke å vekke mistanke.

Politiet tror at minst 18 personer fortsatt er på frifot. De fleste arresterte, blant dem en kvinne som antas å være lederen, kommer fra Albania. En gresk tidligere politimann er også arrestert for å ha bistått ligaen.