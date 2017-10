Spanias statsminister vil ha nyvalg i Catalonia og frata regionen selvstyret

Saken blir oppdatert.

Rajoy vil at regjeringen i regionen blir avsatt og at det katalanske parlamentet blir fratatt mye av sin innflytelse. Det vil bli skrevet ut nyvalg i regionen i løpet av seks måneder, melder nyhetsbyrået Reuters.

Avgjørelsen må godkjennes av det spanske senatet før den kan tre i kraft. Avstemningen der vil bli holdt neste fredag.

Rajoy møtte pressen etter at regjeringen i Madrid hadde avholdt krisemøtet der paragraf 155 ble aktivert.

Paragrafen i den spanske grunnloven gir regjeringen fullmakt til å overprøve myndigheten til regionale myndigheter. Bestemmelsen har aldri tidligere vært benyttet, skriver NTB.

Bakgrunnen for at Madrid-regjeringen nå går til dette skrittet, er Catalonias folkeavstemning om uavhengighet tidligere i måneden og trusler om full løsrivelse.

– Vi ønsket aldri å ta i bruk paragraf 155, men regjeringen ble tvunget til å handle, sa Rajoy etter et krisemøte i regjeringen lørdag.

Splittet

Ledelsen i den spanske regionen kom helt på kant med sentralregjeringen i Madrid da de trosset et forbud og holdt folkeavstemning om uavhengighet 1. oktober.

Over 90 prosent stemte for løsrivelse, men katalanerne er splittet og bare 43 prosent av dem deltok i folkeavstemningen.

Catalonias leder Carles Puigdemont mener likevel å ha fått mandat til å erklære uavhengighet, men har ennå ikke formelt gjort det.

– Den katalanske regjeringens handlinger strider mot loven, sa statsminister Rajoy lørdag.

Ingen støtte

Catalonia har ingen støtte i omverdenen til sitt krav om selvstendighet, og EU slutter helt og fullt opp om statsminister Rajoy og den spanske regjeringen.

En fersk meningsmåling blant katalanerne viser også at det er stor skepsis til Puigdemonts konfrontasjonslinje.

55,6 prosent av de spurte mener at folkeavstemningen ikke gir noe rettslig grunnlag for å erklære uavhengighet, og 68,6 prosent mener at det bør holdes nyvalg i regionen, viser målingen som er utført for den katalanske avisen El Periódico.

Lørdag ettermiddag skal det holdes en stor demonstrasjon i Barcelona med krav med løslatelse av to varetektsfengslede separatistledere.