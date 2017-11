Trump: – Jeg vil oppnå fred med styrke

– Ikke test oss, advarte Donald Trump regimet i Nord-Korea da han talte til nasjonalforsamlingen i Sør-Korea onsdag. Den amerikanske presidenten ønsker å overbevise Kim Jong-un til å gi opp sitt atom- og missilprogram.

– Regimet har tolket USAs tidligere tilbakeholdenhet som svakhet. Dette er en annen regjering enn den USA hadde tidligere, la Trump til.

– Et grusomt diktatur

– USA søker ikke konflikt eller konfrontasjon, men vi viker heller ikke unna, erklærte presidenten og redegjorde for amerikansk militær tilstedeværelse i regionen, inkludert «verdens tre største hangarskip» og «velplasserte» atomubåter.

– Jeg søker fred med styrke.

Stadig henvendt til Kim sa han at Nord-Korea ikke er det paradiset statens grunnlegger og Kims bestefar Kim Il-sung lovet, men et «grusomt diktatur» og «et helvete intet menneske fortjener». Likevel tilbød han en vei til en bedre fremtid så sant Nord-Korea legger all aggresjon til side, legger ned rakettprogrammet sitt og fullstendig gir opp atomprogrammet. Selv om han gikk hardt ut mot Nord-Korea – og ba land som Kina og Russland bryte med eremittstaten – unngikk han de mest provoserende frasene han tidligere har brukt som «ild og vrede» og «den lille rakettmannen».

Gratulerte Xi

Etter besøket i Seoul er Beijing neste stopp på Trumps Asia-turné. Der er det ventet at han vil be om internasjonal hjelp til å isolere Nord-Korea.

I onsdagens tale var det også rom for smiger rettet mot vertskapet som venter i Kina.

– Jeg gleder meg til å treffe president Xi, som kommer rett fra en stor politisk seier.

Flere øyenbryn ble hevet av en slik hyllest til en leder Trump tidligere har kritisert kraftig, men som kommer til å være en sentral spiller på den geopolitiske arenaen også i årene som kommer. Xi Jinping ble gjenvalgt som Kinas president på den kommunistiske partikongressen nylig.

Minnedag

Samtidig benyttet Trump anledningen til å erklære en ny nasjonal minnedag i USA. Onsdag 8. november er det 100 år siden oktoberrevolusjonen i Russland, og Trump vil gjøre dagen til minnedag for kommunismens ofre.

– I løpet av det siste århundret har totalitære kommunistregimer verden over drept over 100 millioner mennesker og utsatt utallige andre for utnytting, vold og ødeleggelser. I dag minnes vi dem som døde og alle som fortsatt lider under kommunismen, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

8. november er for øvrig også årsdagens for Trumps egen seier over Hillary Clinton i fjorårets presidentvalg.

