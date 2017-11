NATO forbereder seg på oppgjør om Syria

Ekstremistgruppen IS er i ferd med å bli nedkjempet i Syria og Irak. Det betyr at konflikten går inn i en ny fase der faren er stor for at øvrige aktører kan vende våpnene mot hverandre.

På den ene siden står Syrias president Bashar al-Assad, støttet av Russland og Iran. På den andre siden står amerikanskstøttede syriske opprørsstyrker – deriblant kurdere, som spesielt Tyrkia ønsker sterkt å presse tilbake.

NATO-sjefen legger ikke skjul på at han er bekymret.

– Syria er i en ekstremt vanskelig sikkerhetspolitisk situasjon. Det er mange fraksjoner, det er mange fronter, sier Stoltenberg.

IS på retrett

I forbindelse med NATOs forsvarsministermøte i Brussel holdt den internasjonale koalisjonen mot IS torsdag ettermiddag et møte om situasjonen.

Stoltenberg var vert for møtet, som begynte med at USAs forsvarsminister Jim Mattis oppdaterte de 73 landene i koalisjonen om den siste utviklingen. Han viste til at IS de siste månedene er tvunget på retrett fra byer som Mosul, Tal Afar og Raqqa.

– Vi har befridd 95 prosent av områdene som tidligere ble kontrollert av ISIS, og våre partnere sikrer nye områder hver eneste dag, sa Mattis.

ISIS er en annen betegnelse for IS, den såkalte islamske staten.

Mattis kalte ekstremistene «syke og forvrengte», men fastslo at de vil fortsette å utgjøre en trussel, selv om de ikke lenger har et kalifat å vise til.

Diskuterer ny rolle

På møtet diskuterte medlemslandene hvilken rolle koalisjonen skal ha når IS er nedkjempet.

NATO er med i koalisjonen og bidrar blant annet med overvåking av luftrommet over Syria. Norge har sendt 60 soldater for å hjelpe syriske opprørere med base i Jordan.

Norske soldater hjelper også til i Irak, og innad i NATO argumenterer flere medlemsland for at alliansen bør styrke innsatsen der.

– Det er bedre at vi trener lokale styrker til å ta vare på sitt eget land enn at vi tar vare på landet deres for dem, fastholder Stoltenberg.

Uten invitasjon i Syria

Syria, derimot, er et vanskeligere spørsmål.

– I Irak er NATO og koalisjonen invitert av regjeringen i Bagdad. I Syria har vi ikke den typen invitasjon, og vi samarbeider ikke med regjeringen i Damaskus, sier Stoltenberg.

Samtidig er Russland til stede, påpeker han.

– Alle forstår at det er en mye farligere og vanskeligere situasjon.

– På den annen side er det viktig at koalisjonen ikke forlater Syria for tidlig, slik at man risikerer å tape det man har vunnet i kampen mot ISIS, sier Stoltenberg.

Ingen svar om Norge

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har ikke konkludert i spørsmålet om hva Norge bør gjøre fremover.

– Det er noe vi må se på. Diskusjonen om hva som skal skje etterpå, må vi ta med de landene som har vært med i koalisjonen, sier Bakke-Jensen til NTB.

Han viser til at et stort antall land er med i koalisjonen.

– Det betyr at det er mange som vil være med på å ta denne innsatsen videre.