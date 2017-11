Trump-minister tjener penger på Putins venner. Nå forlanger provosert senator en forklaring fra Wilbur Ross.

Den amerikanske handelsministeren Wilbur Ross har ført både kongressen og det amerikanske folk bak lyset ved å skjule sine eierinteresser i et rederi. Det sa den demokratiske senatoren Richard Blumenthal i en uttalelse søndag ettermiddag.

– Jeg er sjokkert og føler dyp avsky, sa Blumenthal etter Paradise Papers-avsløringene som ble publisert søndag i Aftenposten, og i The New York Times og NBC her i USA.

– Hvorfor har så mange Trump-medarbeidere problemer med å oppgi forhold som binder dem til Russland?

Blumenthal sitter i handelskomiteen som godkjente Ross som handelsminister i februar. Den gangen skrøt senatoren av Ross´ beslutning om å selge 90 prosent av eiendelene sine.

Nå vil Blumenthal forlange at generalinspektøren i handelsdepartementet etterforsker sin egen minister, og hans eierskap i rederiet.

Thomas Østberg-Jacobsen

Økonomiske bånd til Putins krets

Aftenposten avslørte søndag at Ross fortsatt har eierinteresser i rederiet Navigator, som frakter flytende gass fra Russland. Gassen blir produsert av et selskap kalt Sibur. Blant Siburs eiere er Vladimir Putins nære venn Gennadij Timtsjenko og gassoligarken Leonid Mikhelson. Putins svigersønn Kirill Sjamalov har også eierinteresser i selskapet.

Som handelsminister har Ross det øverste ansvaret for sanksjoner mot Russland. Både Mikhelson og Timtsjenko står på sanksjonslisten.

– Ross burde helt klart ha oppgitt eierskapet i Navigator i høringene, sier økonom Gary Hufbauer, som er senior fellow ved Peterson Institute for International Economics i Washington og har erfaring fra blant annet finansdepartementet, til Aftenposten.

– Det er imidlertid vanskelig å si om det er noe ulovlig i det han har gjort, eller om det «bare» er uetisk. Hvis Ross med overlegg har påvirket sanksjonene for å lette trykket på enkelte russere, så nærmer det seg noe kriminelt. Men vi er ikke i nærheten av det i forhold til de opplysningene som har kommet frem til nå, sier Hufbauer.

There was smoke surrounding Wilbur Ross' financial disclosures before. This is a forest fire.https://t.co/w1EtbVcuUk — Citizens for Ethics (@CREWcrew) November 5, 2017

Kan havne i siktet til Mueller

Et mer interessant spørsmål er om Wilbur Ross nå kan bli dratt inn i etterforskningen til Robert Mueller, som gransker forbindelsene mellom Trump-universet og Russland. Ross var aktiv i valgkampen både som rådgiver og pengeinnsamler for Trump.

– I aller beste fall vil Ross slippe unna med skarpe spørsmål fra Kongressen. Men dersom Mueller begynner å fatte interesse for ham er det langt dårligere nyheter for handelsministeren, sier Hufbauer.

– Da vil han sannsynligvis begynne å avhøre flere personer i kretsen rundt Ross, og kan grave frem mer informasjon som er lite flatterende for ministeren.

Demokratene i Senatet kan også tvære ut godkjenningen av andre sentrale personer i regjeringen for å tvinge Ross til å oppgi mer informasjon, opplyser Hufbauer.

Før Ross ble godkjent i Senatet i januar, måtte han levere inn detaljert informasjon der han oppga alle sine eierinteresser og mulige interessekonflikter. Wilbur Ross ble allerede før høringene ansett for å være en komplisert ministerkandidat som var forbundet med stor risiko for interessekonflikter, på grunn av sin omfattende næringsvirksomhet og eierskap i hundrevis av bedrifter over hele kloden.

Russlandekspert: – Følg pengene!

Avsløringene i Paradise Papers er den mest direkte forbindelsen som er blitt dokumentert til nå mellom medlemmer av Trumps regjering og kretsen rundt Putin. Nyhetene overrasker ikke Seva Gunitsky, en russiskfødt forfatter og akademiker ved University of Toronto. Gunitsky har lenge hevdet at Trump-universets russlandsforbindelser i første rekke har handlet om penger, og ikke politikk.

– Se på det som har kommet frem om Paul Manafort (en av Trumps tidligere valgkampsjefer, red. anm.) og hvor dypt involvert han har vært i hvitvasking av penger, sier Gunitsky til Aftenposten.

– Avsløringene om de forskjellige personene i Trump-universet og deres forbindelser til Russland, dreier seg for det meste om penger. Jeg tror det politiske på mange måter er underordnet, det er ikke et mål i seg selv, men et redskap. Trump selv har gjennom sin karrière i all hovedsak vært opptatt av penger.

Problemet med skatteparadis-avsløringene «er ikke hva som er ulovlig, men hva som er lovlig», påpeker Gunitsky. De kompliserte verktøyene som brukes for å skjule eierskap og unndra skatt undergraver demokratiet og svekker tilliten til stat og rettssamfunnet.

– Det er en trussel for demokratiet fordi folk med ressurser kan omgå loven. Det hardner kynismen som allerede har bredt om seg. Vi har sett det lenge i stater som Russland, men det skjer nå også i vestlige land og USA, sier Gunitsky.

Forfatteren tror vi bare har sett toppen av isfjellet.

– Mange av disse finansielle forbindelsene har vokst frem over lang tid, i noen tilfeller tiår. Vi har bare sett begynnelsen på disse avsløringene, sier Guntisky.