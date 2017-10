Xi Jinping kan bli Kinas «keiser» på livstid. Onsdag gir han første tegn på hvor lenge han vil bli ved makten.

– Er det noen som har noen innvendinger? spurte ordstyreren idet det kinesiske kommunistpartiet avsluttet partikongressen tirsdag.

– 没有! (Nei!) lød det unisone svaret fra 2300 delegater.

Øyeblikket var historisk. Delegatenes samstemte aksept av endringene i partiets charter sørget for at partileder Xi Jinping (64) nå har større makt enn noen kinesisk leder siden Mao Zedong døde i 1976.

«Xi Jinpings tanker om sosialisme med kinesiske kjennetegn i en ny æra» er nå en del av particharteret. Xis politiske visjoner sidestilles dermed med marxismen og maoismen som selve grunnsteinen i partiets ideologi.

Xi er nå Kinas ubestridte leder. Siden den forrige partikongressen i 2012 har han sakte, men sikkert gjort seg selv til Kinas sterke mann.

Den nye sentralkomiteen i partiet, som også ble presentert på tirsdag, består nå av folk som vet at de lever på Xis nåde. Partilederens antikorrupsjonskampanje de siste årene har rammet 440 partitopper, deriblant 43 av de 373 medlemmene av den forrige sentralkomiteen.

JASON LEE / Reuters

– Xi Jinping har nå fått en institusjonalisert garanti for å bli støttet. Han kan bli keiser på livstid og kan bli sittende ved makten så lenge helsen tillater det, sier Willy Lam, professor ved Hongkong-universitetet og en av de fremste ekspertene på kommunistpartiet, til CNN.

I 40 år har Kina skjult sin militære styrke for omverdenen. Nå varsler presidenten en helt ny linje.

– Trump gjør Xi tryggere

64-åringens grunntanker er på mange måter et brudd med måten Kina har utviklet seg siden Maos død. Xi Jinping har gjort det klart at landet, i den «nye æraen», vil ta større plass på den internasjonale arenaen.

Dette var også noe han gjorde et stort poeng av i sin tre og en halv time lange tale til partikongressen i forrige uke.

– Dette er et globalt vendepunkt for Kina, sier Ian Bremmer, som leder tankesmien Eurasia Group.

Bremmer påpeker at Kina i flere tiår har gjort et poeng av at landet er i en tidlig utviklingsfase og at Xi nå har avsluttet denne perioden ved å kunngjøre at Kina skal bli en «global supermakt.»

Ng Han Guan / AP / NTB scanpix

Og Donald Trump er en viktig årsak til at Xi tør å være så selvsikker på egne og Kinas vegne, mener Bremmer.

– Trump-administrasjonens alenegang og den påfølgende svekkingen av amerikanskledede allianser rundt om i verden har gjort at Kina i langt mindre grad frykter motgang fra USA og landets allierte. Jeg tror ikke Xi hadde holdt denne talen hvis det ikke hadde vært for Trump. Derfor mener jeg at Xis tale er den viktigste enkeltstående internasjonale konsekvensen av Trump-administrasjonen til dags dato, sier Bremmer.

Hu Jintao var opptatt av å forsikre omverdenen om at Kinas fremgang var fredelig. Xi Jinping er ikke der, skriver Therese Sollien i denne kommentaren.

Utpeker Xi en etterfølger på onsdag?

Spørsmålet nå er om Xi kommer til å benytte seg av muligheten til å bli sittende ved makten eller om han kommer til å følge kutymen ved å gi seg etter sin andre femårsperiode i 2022.

Svaret på det blir trolig klarere på onsdag. Da skal nemlig den nye toppledelsen i partiet presenteres.

Øverst i partihierarkiet, på nivået over sentralkomiteen, finner vi det såkalte politbyrået, som for tiden består av 25 personer. Enda et hakk høyere ligger politbyråets stående komité, som har hatt syv medlemmer de siste fem årene.

Andy Wong / AP / NTB scanpix

Onsdag skal Xi presentere den nye stående komiteen i politbyrået. For ti år ble han selv introdusert av sin forgjenger, Hu Jintao, som nykommer på dette øverste trinnet i partiledelsen. Den gang skjønte alle at forfremmelsen betød at Xi ville overta som leder i 2012.

I år er det uklart om Xi kommer til å presentere en arvtager idet den stående komiteen kommer inn på scenen i Folkets store sal i Beijing.

– Å utpeke en etterfølger ville skapt usikkerhet for Xi rundt hvor lenge han vil ha så mye makt som han har nå. Å utsette avgjørelsen om en arvtager vil skape usikkerhet om hva Xi akter å gjøre i fremtiden. Jeg tror ikke han kommer til å ta en avgjørelse nå, sier analytikeren Wu Qiang, som tidligere underviste ved Tsinghua-universitetet i Beijing, til The New York Times.