27 døde i skogbrann i Portugal

En advokat i delstaten, Uttar Pradesh, prøver nå å få ministeren dømt for den noe spesielle oppfordringen, skriver den danske nettavisen politiken.dk. Delstatsministeren har lovet en dusør på nær 72 millioner kroner (510 millioner indiske rupi), til den eller de som klarer å få has på danskene som har tegnet de omstridte Muhammed-karikaturene. — De prøver å iverksette en forbrytelse som skal foregå utenfor landets grenser, men sammensvergelsen bak forsøket finnes her i India, sier advokaten Chowdhay Ajay Veer Singh, ifølge indiske medier. Får støtte

Imamer fra en av de meste prominente muslimske skolene innenfor Deobandi, som er en sunni-muslimsk retning, støtter ministerens oppfordring. Ministerens forslag vinner også støtte fra et par sharia-domstoler Et muslimsk råd som har diskutert oppfordringen, har kommet fram til at den strider mot indisk lov. En rekke lærde har forlangt at ministeren må gå av. - Slike oppfordringer har skadet islam og muslimer mer enn de opprinnelige fornærmelser de protesterer mot, heter det i en uttalelse fra rådet.