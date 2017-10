Seks døde i skogbrann i Spania og Portugal

I Galicia i Nord-Spania betegnes situasjonen som kritisk. I Portugal er tre motorveier stengt.

Brannene er forårsaket av usedvanlig høye temperaturer, samt langvarig tørke, opplyser en talskvinne for det portugisiske sivilforsvaret, Patricia Gaspar.

Søndag ble det registrert om lag 440 branner i Portugal. Seks personer er så langt omkommet og 25 skadd i brannene som herjer i både Portugal og Spania.

Brannene har fått myndighetene til å stenge tre motorveier, blant annet den som går mellom Lisboa og Porto lenger nord.

I juni i år mistet 64 personer livet i en skogbrann sentralt i landet, mange av dem ble fanget av flammene på en vei idet de forsøkte å flykte fra brannen.

– Situasjonen er kritisk

Tusenvis av brannmenn jobber på spreng med å få kontroll på 15 skogbranner i Galicia i Spania, opplyser Alberto Nunez Feijoo, talsperson for de lokale myndighetene.

– Situasjonen er kritisk. Vi har ikke opplevd noe lignende det siste tiåret og har aldri måttet sende ut så mange på denne tiden av året, sier Nunez Feijoo.

To personer omkom etter at de ble fanget av flammene i en van i nærheten av byen Nigran, opplyser lokale myndigheter. I tillegg ble en eldre mann funnet i et overtent skur i byen Carballeda de Avia.

– Påtent av mennesker

Myndighetene mener at de er påsatt.

– Det er absolutt overlagte branner, planlagte, forårsaket av mennesker som visste hva de gjorde, sier lederen for den regionale regjeringen i Galicia, Alberto Nunez Feijoo.

Brannene har blant annet rammet utkanten av byen Vigo, som er Galicias største med rundt 300.000 innbyggere. Et kjøpesenter og en bilfabrikk er evakuert, og flammene har også nådd parken O Castro, som ligger på et høydedrag, melder spansk fjernsyn.

TV-bilder viser innbyggere som dekker munn og nese med tørklær mens de forsøker å slukke flammene med bøtter og kar med vann. Også i Galicia er flere veier stengt som følge av brannene, og de har også ført til stenging av minst ti skoler i Vigo.

Togforbindelsen mellom Vigo og Barcelona er dessuten stengt.

Orkan utenfor kysten

Ekstra kraftige vindkast på opptil 25 meter per sekund fra orkanen Ophelia som natt til mandag passerte utenfor Spanias nordlige kyst, gjør slukningsarbeidet i Spania vanskeligere. Men mandag morgen var det ventet både kjøligere vær og nedbør, noe som kan gjøre slukningsarbeidet lettere.

Ophelia er den kraftigste orkanen som noensinne har rammet det østlige Atlanterhavet, og det er første gang siden 1939 at en orkan rammer så langt nord.

Statsminister Mariano Rajoy, som selv er fra Galicia, skriver på Twitter at han føler med ofrene for skogbrannene.