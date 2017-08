Slik kan den hovedmistenkte for Barcelona-terror ha sluppet unna

En 22-åring kan ha unnsluppet etter å ha kapret en bil og knivdrept sjåføren. Tidligere har politiet jobbet ut fra en teori om at føreren av bilen som drepte 13 på La Rambla, var en 17 år gammel marokkansk gutt.

Fredag ble det bekreftet at han var en av dem som ble drept i en skuddveksling med politiet i byen Cambrils natt til fredag.

Fokus på 22-åring

Politiet er imidlertid gradvis blitt mindre sikre på at det var 17-åringen som kjørte varebilen. Denne hypotesen har fått «mindre tyngde», sier Josep Lluís Trapero, politisjef i regionen Catalonia, til avisa El Pais.

Kilder i politiet sier til avisen at varebilen kan ha blitt kjørt av en 22 år gammel marokkaner.

Den siste utviklingen i etterforskningen peker angivelig i denne retningen. Og 22-åringen er fortsatt etterlyst og trolig på frifot.

Han skal ha bodd i samme nabolag som 17-åringen, i småbyen Ripoll i Girona-provinsen utenfor Barcelona.

Trodde knivoffer var død terrorist

Ifølge flere spanske nyhetsmedier tror etterforskere nå at hovedmannen kan ha unnsluppet i det som kan fremstå som en polititabbe i timene etter terrorangrepet i sentrum av Barcelona.

Torsdag kveld meldte politiet at en mulig terrormistenkt var drept i Sant Just Desvern utenfor byen.

Han skal kjørt en Ford Focus, som ble forsøkt stoppet på hovedveien La Diagonal torsdag klokken 18.30.

Bilen unnslapp ved å kjøre på og skade en politimann.

En halvtime senere ble bilen og en død mann lokalisert i Sant Just Desvern, sørvest for Barcelona.

Politiet trodde først at det var føreren som død, men det viste seg å være den 34 år gamle eieren av bilen. Han var blitt knivdrept og føreren hadde klart å unnslippe, skriver El Mundo.

Politiet tror nå dette kan være mannen som førte varebilen i La Rambla, 22-åringen fra Ripoll.

Kan ha tatt T-banen

La Vanguardia skriver at politiet nå har en hypotese om at 22-åringen brukte både T-bane og bil etter terrorkjøringen på La Rambla.

Han kan ha kommet seg ubemerket ned på Liceu T-banestasjon i forvirringenen og kaoset etter drapskjøreturen i gågaten. Derfra er teorien at gjerningsmannen har tatt T-banen vestover til siste stopp på linje 3, som er universitetscampusen i Barcelona.

Kapret bil og drepte eieren

Herfra har han trolig klart å kapre en Ford Focus ved å knivstikke sjåføren, og kjøre ut på motorveien La Diagonal retning Tarragona og havnebyen Cambrils, dit resten av terrorcellen var på vei.

Men etter kort tid på motorveien blir fluktbilen forsøkt stoppet i en politisperring. En politimann blir påkjørt og skadet, men terroristen kommer seg unna.

Flyktet til fots

Politijakten stanser rett utenfor bygningskomplekset Walden i Sant Just Desvern. Her flykter mannen til fots inn i et stort uoversiktelig boligkompleks. Politiet frykter at det er sprengstoff i bilen. Lenge etter at 22-åringen angivelig forsvant, inntar politimennene bilen og finner en mann død i baksetet. Først senere oppdager de at han ikke er drept av politiets skudd, men av knivstikk.

Et vitne skal ha sett bilføreren flykte mens han snakket arabisk i telefonen, skriver La Vanguardia.

Øker beredskapen

Spanske myndigheter beholder beredskapsnivå fire, men vurderer terrorfaren til «høy». Det opplyste innenriksminister i Spania, Juan Ignacio Zoido på en pressekonferanse lørdag formiddag. Spanske myndigheter har hatt beredskapsnivå fire siden juni 2015.

Ved å høyne til nivå fem ville myndighetene mobilisert hæren og fått flere tusen soldater i gatene over hele landet

Det mener ekspertene ikke det er grunnlag for nå, forklarte Zoido,.

Den økte beredskapen vil bety økt sikkerhet og politiberedskap knyttet til risikoområder, blant annet rundt turistattraksjoner.

