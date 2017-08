Trump truer med å stenge ned staten hvis han ikke får penger til muren

USAs president Donald Trump anklaget torsdag kongresslederne fra sitt eget parti for å sette landets økonomi i fare.

Trump skrev på Twitter at Paul Ryan og Mitch McConnell, som er henholdsvis leder i Representantenes hus og majoritetsleder i Senatet, burde ha fulgt hans råd om hvordan de skal øke de føderale myndighetenes gjeldstak.

«Det kunne vært lett, nå er det bare rot!» skrev presidenten.

Trump har kritisert den republikanske kongressledelsen nesten daglig de siste ukene.

To store fallgruver

Kongressen må finne en vei til enighet om to vanskelige vedtak for å finansiere staten de neste ukene. De to når et kritisk punkt omtrent samtidig, i slutten av september. Begge vil trolig kreve støtte fra noen av Demokratene for å passere nåløyet.

For det første må de gjøre et budsjettvedtak som finansierer drift av staten. For det andre må de heve det såkalte gjeldstaket. Dette må økes med jevne mellomrom for at staten skal kunne ta opp ny gjeld.

I twitter-meldingene skriver Trump at han skal ha bedt McConnell og Ryan om å hekte lovgivningen om gjeldstak på den «populære krigsveteran-loven».

I requested that Mitch M & Paul R tie the Debt Ceiling legislation into the popular V.A. Bill (which just passed) for easy approval. They... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2017

...didn't do it so now we have a big deal with Dems holding them up (as usual) on Debt Ceiling approval. Could have been so easy-now a mess! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2017

Den ble vedtatt i juni, og ga ledelsen ved departementet for krigsveteraner makt til å sparke ansatte som ikke gjør jobben sin ordentlig.

Lovforslaget fikk bred støtte hos både republikanere og demokrater, fordi departementet har en kaotisk historie med lange behandlingskøer som mange mener har kostet flere krigsveteraner livet.

McConnell og Ryan har imidlertid ikke fulgt Trumps strategiske oppfordringer. Nå mener Trump altså at budsjettforhandlingene står i fare for å ende med at deler av staten stenger ned, fordi Ryan og McConnell har skuslet bort pressmiddelet for å heve gjeldstaket.

Skal bygge muren

Trump truet også med å stenge ned staten tidligere denne uken.

«Om vi så må stenge ned regjeringen, så skal vi bygge den muren», sa Trump i en tale til sine tilhengere i Phoenix tirsdag, ifølge The New York Times.

«Bygg den muren» var det unisone svaret fra de fremmøtte.

– Det Trump sier, er at dette er veldig viktig for meg, og jeg gjør hva som helst for å få det til, forklarer USA-ekspert Jan Arild Snoen.

Trussel om «government shutdown» er ikke noe nytt pressmiddel, men noe republikanere har gjennomført under både Clinton og Obama.

– Dette pressmiddelet er tidligere brukt av republikanerne for å få demokratene til å gi etter i budsjettforhandlingene. Men de gangene det har gått så langt at staten faktisk er stengt ned, har republikanerne fått skylden av de fleste velgere, forteller Snoen.

Han forklarer at Trump bruker krigsveteranloven som pressmiddel fordi det er en populær lov. Dermed vil demokratene bli upopulære dersom de sier nei.

– Det Trump spesifikt sier, er at hvis de ikke henger gjeldstaket på en annen lov, i dette tilfellet krigsveteranloven, så vil det ta bevilgningene fra fondet for krigsveteranene, sier Snoen.

Går tom for penger i oktober

Dersom gjeldstaket ikke blir hevet i tide, kan den amerikanske statskassen begynne å gå tom for penger allerede i oktober.

Ifølge tenketanken Bipartisan Policy Center vil den amerikanske staten da ha problemer med å betale en fjerdedel av alle fordringene sine.

Finansminister Steven Mnuchin har anmodet sterkt om at kongressmedlemmene må ta rask affære, og heve taket når de kommer tilbake fra sommerferie.

– Dette handler om å betale regningen for utgifter vi allerede har hatt, og vi kan ikke sette USAs kredittverdighet i fare. Vi er den største og viktigste valutaen og økonomien i verden, sa Mnuchin, på en pressebriefing nylig.

– Ikke veldig gunstig for Trump

Snoen mener at en del republikanere nok vil si at denne strategien ikke er så god idé. Det gjelder både truslene om nedstengning og fordi de er ikke veldig interessert i å prioritere så mye midler som det som skal til for å bygge denne muren.

Derfor legger Trump press, ikke bare på demokratene, men også på sine egne.

– Hvor vanlig er det at en president legger press på sine partifeller?

– Det er ikke så vanlig. Det er mer vanlig å prøve å løse slike konflikter uten åpen konfrontasjon.

– Hva vil skje om han faktisk får gjennom en «government shutdown»?

– Dersom dette skjer gjennom at budsjettet ikke blir vedtatt, vil det føre til at mange offentlige kontorer blir stengt. Det skaper problemer, sier Snoen, og fortsetter:

– Ikke i verden, men i USA, fordi staten og offentlige tjenester faktisk ikke fungerer skikkelig mens dette pågår.

Hvis dette skjer ved at gjeldstaket ikke heves, er det langt mer alvorlig.

– Da blir det usikkerhet om USAs kredittverdighet, med stor uro i finansmarkedene, og det må kuttes massivt i alt som ikke er lovfestede rettigheter.

– Hvordan vil det påvirke oppslutningen om Trump?

– Erfaringen er at den som truer om det, eller utløser det, er og den som får skylden. Så det er ikke veldig gunstig for Trump å komme i denne situasjonen, sier Snoen.

Kan bli nedgradert

Ratingbyrået Fitch har advart USA om at deres kredittverdighet kan bli nedgradert dersom de får problemer med å betale gjelden.

– Et vågespill i 12. time om gjeldstaket vil få konsekvenser for vurderingen av amerikanske statsobligasjoner, og dersom ikke taket blir hevet vil det forhindre USA i å betjene gjelden, skriver Fitch.

Bloomberg skriver at finansanalytikerne i stadig større grad begynner å se på USA som et «problembarn», mens Europa har ristet av seg det stempelet.

Det er mange tegn på at investorene nå begynner å bli nervøse for Trump-effekten. Antallet investeringer i finansielle instrumenter som gir uttelling i tilfelle børsnedgang har økt kraftig den siste tiden, skriver The Financial Times.