FN-topp ser tegn til folkemord i Den sentralafrikanske republikk

O'Brien skal ha sagt dette i et møte bak lukkede dører tirsdag, forteller en diplomat som var til stede til AFP. Frankrike hadde kalt inn til møtet, som ikke var på den offisielle timeplanen til Sikkerhetsrådet.

Nødhjelpssjefen kom med lignende påstander på et FN-møte tidligere i august. Da oppfordret han til å sette inn flere soldater og politistyrker for å forsterke FNs fredsbevarende oppdrag i landet. FN har 12.500 soldater og politifolk i landet for å forsvare sivilbefolkningen og støtte president Faustin-Archange Toudéra, som ble valgt i fjor.

Den sentralafrikanske republikk har 4,5 millioner innbyggere, og O'Brien skal ha sagt at så mange som 600.000 av disse er på flukt i eget land, ifølge diplomaten. Dette er 40 prosent flere enn i fjor.

Den samme diplomaten varslet sikkerhetsrådet om økende vold mot humanitære aktører, som hindrer dem i gjennomføre mange av deres oppgaver.

I 2013 gikk kristne og muslimske militser til krig mot hverandre i landet etter at den kristne presidenten François Bozizé ble styrtet av opprørsgruppen Seleka, som har muslimsk flertall. Frankrike ledet en militær intervensjon i landet samme år, men de to gruppene kjemper fortsatt om områder og naturressurser.