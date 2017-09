Den store granittsteinen på nesten 40 kilo landet 20–50 meter fra et kjøretøy. Den ble sluppet ned fra en bro.

Politiet på Fyn ber nå folk som kan ha sett noe mistenkelig, ta kontakt.

Fyns Amtstidende skriver at stedet bare er to kilometer unna et lignende stenkast som skjedde i fjor.

Da mistet en tysk kvinne livet, mens mannen hennes ble alvorlig skadet da bilen de satt i ble truffet av en betongstein. Parets barn, som også satt i bilen, ble ikke skadet.