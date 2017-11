Flyplassen på Bali åpner igjen onsdag

– Luftrommet vil bli åpnet igjen. Men vi kommer til å følge situasjonen nøye, sier lufthavnens talsmann Bali Ngurah Rai.

Tirsdag forrige uke begynte et utbrudd fra vulkanen Agung. Lørdag kom en enda større askesky, som førte til at all trafikk ved flyplassen ble innstilt.

Alarmberedskapen på ferieøya er fortsatt på det høyeste nivå, og omkring 40.000 mennesker er blitt evakuert fra et område med 10 kilometers radius fra vulkanen. I alt ventes det at 100.000 blir evakuert.

Tirsdag ble det opplyst at vulkanen hadde gått inn i en «kritisk fase».

– Den ligger an til å få et større utbrudd, sa Gede Suantika fra det indonesiske senteret for vulkanologi og håndtering av geologisk risiko.

Ketut Nataan, AP / NTB scanpix

Tirsdag var nesten 60.000 passasjerer rammet, om lag samme antall som dagen før. Uten fly må man reise i flere timer med bil og båt for å ta seg til nærmeste alternative flyplass, som ligger på en annen øy.

Det er satt opp over 200 evakueringssentre på øya til fastboende som har måttet flykte. Vulkanen Agung ligger i den nordøstlige delen av Bali og er dermed ikke en trussel for de mest populære turistdestinasjonene.