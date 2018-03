Lederen for etterforskningen av russisk innblanding i det amerikanske valget Robert Mueller har spurt en rekke vitner om Kushners forsøk på å skaffe finansiering av familieselskapets eiendomsprosjekter, skriver NBC News.

NBC siterer flere anonyme kilder som skal være tett knyttet til etterforskningen til Mueller, i tillegg til vitner som er blitt utspurt av Mueller.

Ifølge TV-kanalen ser spesialetterforskeren nærmere på om Kushners forretningsinteresser kan ha påvirket Trump-administrasjonens utenrikspolitikk.

Flere saker mot Kushner

I en annen sak denne uken rapporterte The New York Times at Kushner har møtt finanstopper i Det hvite hus, og senere fått store lån til familieselskapet.

Dette kommer på toppen av at flere stater vurderer muligheten for å manipulere Kushner til sin fordel, deriblant De forente arabiske emirater, Kina, Israel og Mexico, skriver The Washington Post.

Kushners forretningsinteresser skal være blant områdene hvor statene tror de kan påvirke Kushner.

Mistenker rolleblanding

Myndighetsansatte fra Qatar skal ha vurdert å overlevere informasjon til Mueller, som de mener beviser at Kushner har jobbet mot amerikanske interesser og Qatar, i samarbeid med flere nasjoner på Den arabiske halvøy.

Det hevder fire anonyme kilder som NBC News har snakket med.

Kushners familieselskap skal gjentatte ganger ha forsøkt å få Qatar til å investere i selskapets prestisjeprosjekt i New York: En bygning på 666 Fifth Avenue. Men det myndighetsstyrte velferdsfondet i Qatar takket nei til å investere i bygningen.

Familieselskapet Kushner Companies har over lang tid forsøkt å betale et boliglån på rundt 1,2 milliarder dollar, som går ut i løpet av 2019.

Ifølge Bloomberg graver Finanstilsynet i delstaten New York i Kushners gjeld og kreditorer. Nylig ba de om opplysninger om Kushners gjeld fra Deutsche Bank og andre utlånere, ifølge finansnettstedet Bloomberg.

Richard Drew / TT / NTB scanpix

Forhandlingene brøt sammen

Mueller skal også ha spurt vitner om et møte i Trump Tower mellom Jared Kushner og Qatars tidligere statsminister Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. Den tidligere statsministeren skal ha vært i flere samtaler om å investere i bygningen.

Samtalene mellom Kushner og den tidligere statsministeren skal ha fortsatt selv etter Kushner startet i stillingen som seniorrådgiver i Det hvite hus.

Til slutt brøt forhandlingene og samtalene ned mellom partene.

Kushners advokat: – Feilaktige opplysninger

Etter dette forsvarte Trump-administrasjonen blokaden av Qatar, ledet av Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater. Jared Kushner har blant annet ansvaret for å gjenoppta fredsforhandlinger i Midtøsten.

Føderale etterforskere har også bedt flere tyrkere om informasjon om Kushner gjennom FBIs kontor i Ankara.

– Denne saken er et forsøk på å villede mediene med feilaktige opplysninger, sier en talsperson for Kushners advokat.