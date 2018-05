Slik så det det ut fredag, til uken ventes det trøbbel for alvor

Israels hær frykter at store mengder demonstranter fra Gaza en av de neste dagene vil forsøke å bryte gjennom grensen mot Israel. En Hamas-leder har antydet at hundretusener kan storme gjerdet. Israelerne har sendt to infanteribrigader til området.

Satte fyr på gassrør

Aktivister på Gaza-stripen har siden slutten av mars demonstrert ved grensen til Israel. De har brent bildekk, skutt stein med spretterter og slynger, sendt drager med bensinbomber over grensen og brukt tenger på grensegjerdet. Lørdag stengte israelerne den viktigste grenseovergangen etter at en gruppe palestinere satte fyr på et anlegg med gassrør på sin side. Ifølge Israels militære kostet hærverket over 70 millioner kroner.

IBRAHEEM ABU MUSTAFA / Reuters/NTB scanpix

– Sikter på bena

Palestinerne har kalt de siste seks ukenes protestaksjoner for «den store marsjen tilbake». Tallene over døde ligger hittil på rundt 40–50, avhengig av kilde. Ifølge israelerne er et flertall av de drepte militante. En høystående offiser har sagt til avisen Haaretz at de sikter på bena og at de fleste dødsfallene er en følge av at demonstranten plutselig bøyde seg, rikosjetter eller bomskudd.

Antall sårede varierer mer. Gaza-myndighetene hevder 8500 er såret, herav over 700 barn. Nyhetsbyrået AP opererer med 1800 sårede.

Kruttønne mandag og tirsdag

Disse tallene kan uansett stige kraftig de neste dagene. Konflikten er ventet å bli trappet betydelig opp av to grunner:

Mandag markerer USA at landet flytter sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Det diplomatiske grepet har hisset opp store deler av den arabiske verden og ikke minst palestinere på Gaza og Vestbredden.

Tirsdag er det Nakba-dagen - «katastrofens dag», som palestinerne kaller sin markering av Israels uavhengighetserklæring i 1948. I år det ventet at protestene blir ekstra omfattende.

Adel Hana / AP/NTB scanpix

Stormer grensegjerdet?

Yahya Sinwar, som har vært Hamas-statsminister i Gaza siden i fjor, møtte torsdag internasjonal presse. Sinwar er drapsdømt i Israel, men ble for noen år siden frigitt i en fangeutveksling. Han antydet torsdag ifølge nyhetsbyråer at titusener eller hundretusener kan storme grensegjerdet.

– Hva er problemet hvis hundretusener stormer dette gjerdet, som ikke er grensen til en stat? Hva er problemet med det, spurte han.

Tre infanteribrigader

Israelske myndigheter ser imidlertid problemer med dette. I løpet av protestene de siste ukene er det særlig personer som er blitt oppfattet som trusler mot grensegjerdet, som er blitt beskutt. «Denne kommende uken planlegger Hamas å utnytte utvidede opptøyer og demonstrasjoner til å begå terrorhandlinger, men Israels hær er beredt til å bekjempe dette og holde Israels innbyggere trygge», heter det i en uttalelse fra hæren.

– Vi er klare for de fiendtlige handlingene Hamas planlegger den 14. og den 15. i den kommende uken. Vi vil utplassere tre infanteribrigader, to i Gaza og en i Judea og Samaria, sier generalløytnant Jonathan Conricus.

Judea og Samaria er de bibelske navnene på områder på Vestbredden. Det er også varslet protester i Nablus, Hebron, Ramallah og andre byer i de okkuperte områdene.

Conricus sier de ikke ønsker å trappe opp situasjonen.

– Men vi er selvsagt bestemt på å forhindre ethvert terrorangrep, sier han.

– Gir Israel alt på sølvfat

Det er ventet at det også blir rabalder i Jerusalem. En rekke palestinske kommentatorer har de siste dagene latt ambassadebeslutningen få gjennomgå.

Diana Buttu, tidligere rådgiver for president Mahmod Abbas, mener palestinerne har ventet tiår på at verden skal håndheve FN-resolusjoner som fordømmer Israels opptreden mot palestinerne.

– President Trump har belønnet palestinernes tålmodighet med å gi Israel alt landet vil ha på sølvfat, sier hun ifølge et palestinsk nyhetsbyrå.