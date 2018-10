Det handler ikke lenger om hva Kavanaugh gjorde på 80-tallet. Det handler om hva han gjorde forrige torsdag.

Brett Kavanaugh (53) blir sannsynligvis bekreftet som høyesterettsdommer i det amerikanske senatet i løpet av helgen, kanskje allerede på lørdag.

Til tross for alle anklagene og all motgangen er det foreløpig ingen republikanske senatorer som har sagt at de kommer til å stemme nei. Dette kan bli siste mulighet til å stemme inn en konservativ kandidat på lenge, og presset på hver enkelt republikanske senator – og enkelte utsatte demokratiske senatorer i Trump-vennlige delstater – er enormt.

Dermed har Kavanaugh trolig de 51 stemmene han trenger for å bli godkjent.

Ifølge markedsplassen PredictIt, der man kan sette penger på et gitt utfall i saker som dette, hadde Kavanaugh torsdag ettermiddag 79 prosents sjanse for å ende opp som høyesterettsdommer.

FBI har avsluttet den korte etterforskningen som ble igangsatt forrige fredag. Konklusjonen skal være at det ikke er mulig å bekrefte anklagene om at Kavanaugh begikk seksuelle overgrep mot flere navngitte kvinner på begynnelsen av 1980-tallet.

The White House concludes overnight the FBI supplemental interviews show no corroboration into Kavanaugh allegations, an official says, based on limited review they requested. Two key points: FBI doesn’t make conclusions - that’s the Senate’s job. View of 4 senators is critical. — Jeff Zeleny (@jeffzeleny) October 4, 2018

En seier for Kavanaugh og republikanerne, skulle man tro. Men avstemmingen i helgen kommer trolig til å handle om noe helt annet enn 35 år gamle overgrepsanklager.

Tidligere Kavanaugh-tilhenger ombestemte seg

Den vil nemlig i stor grad handle om Brett Kavanaughs lynne. Skulle han ende opp med å få rødt lys i Senatet, vil det trolig være på grunn av måten han oppførte seg på under høringen forrige torsdag.

Flere amerikanske juseksperter hoppet nemlig i stolen i forrige uke da en rasende og svært følelsesladet Kavanaugh forsvarte seg i Senatets justiskomité like etter at psykologiprofessoren Christine Blasey Ford hadde fortalt komiteen at Kavanaugh hadde forsøkt å voldta henne i 1983.

– Jeg klandrer ham ikke for følelsene eller for raseriet. Han har vært gjennom et slags helvete som ville fått enhver person til å gispe etter luft. Men jeg kan ikke forsvare partifanatismen – som var rå, utilslørt, naken og konspiratorisk – fra en person som ber om folkets tillit som en rolig og upartisk dommer. Forestillingen hans var fullstendig uforenlig med oppførselen vi burde forvente fra et medlem av dommerstanden, skriver den anerkjente juseksperten Benjamin Wittes i The Atlantic.

Wittes, som er redaktør for nettstedet Lawfare og som er tilknyttet tankesmien Brookings, legger til at han tidligere har vært en tilhenger av Kavanaugh, men at høringen i justiskomiteen endret på alt.

– Uansett hvor mye jeg beundrer ham, ville ikke min samvittighet tillatt at jeg stemte på ham, skriver Wittes.

Over 1200 jusprofessorer ber senatet stemme nei

Han er ikke alene om å være sjokkert av Kavanaughs vitnemål, der 53-åringen blant annet hevdet at overgrepsanklagene mot ham var et ledd i et politisk angrep fra demokratene og en «hevnkampanje» på vegne av Bill og Hillary Clinton fordi Kavanaugh deltok i etterforskningen av president Clinton på 1990-tallet.

Over 1200 amerikanske jusprofessorer har nå skrevet under på et opprop der de ber senatorene om å avvise Brett Kavanaugh som ny høyesterettsdommer.

– Vi er uenige om dommer Kavanaughs øvrige kvalifikasjoner. Men vi står samlet i vår oppfatning av at han ikke viste den upartiskheten og det rettslige temperamentet som er nødvendig for å sitte i landets øverste domstol, skriver ekspertene i et leserinnlegg i The New York Times.

Tidligere har også den amerikanske advokatforeningen stilt spørsmål ved Kavanaugs temperament og ærlighet.

Flere av 53-åringens venner og medelever fra 1980-tallet har den siste uken stått frem og fortalt at han løy under ed i høringen, blant annet om sine egne drikkevaner på den tiden.

President Trump, derimot, ser ikke ut til å legge stor vekt på hverken oppropet eller de mange meningsmålingene som viser at Kavanaugh er den mest upopulære høyesterettskandidaten på flere tiår.

– Wow, for en entusiasme og energi for dommer Brett Kavanaugh. Se på energien, se på meningsmålingene. Noe veldig stort er i ferd med å skje. Han er en god mann med et stort intellekt. Landet står bak ham hele veien! skriver Trump på Twitter.

Wow, such enthusiasm and energy for Judge Brett Kavanaugh. Look at the Energy, look at the Polls. Something very big is happening. He is a fine man and great intellect. The country is with him all the way! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 4, 2018

Selv om Brett Kavanaugh blir bekreftet som ny høyesterettsdommer, vil det være med svekket tillit både i fagmiljøet og i befolkningen.

Den fremste årsaken til dette vil ikke være 36 år gamle anklager, men Kavanaughs følelsesladede, rasende reaksjoner på disse anklagene.

Og svært mange vil tvile på om en høyesterettsdommer Kavanaugh vil klare å være upartisk i saker der de ideologiske frontene er steile – for eksempel i abortspørsmålet.

Blant de mange som har påpekt dette siste, er Ilyse Hogue, leder for NARAL, en organisasjon som kjemper for kvinners rett til selvbestemt abort.

– Hittil har Brett Kavanaugh snakket om hevn fra ekteparet Clinton, en konspirasjon fra demokratene og han har kalt sittende demokratiske senatorer for «you people». Og nå skal vi tro at han kan være en upartisk jurist?