Pro-tyrkiske opprørere starter tilbaketrekning fra Idlib

Krigere fra Faylaq al-Sham har begynt å trekke seg ut av områder sør for Aleppo med tunge våpen, inkludert stridsvogner og kanoner, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Tilbaketrekningen er et resultat av avtalen som Tyrkia og Russland nylig inngikk for å hindre en syrisk offensiv mot provinsen, som er det siste større opprørskontrollere området i landet.

Faylaq al-Sham har fra 8.500 til 10.000 krigere og er del av en tyrkisk-støttet allianse som heter Den nasjonale frigjøringsfronten (NLF). Den ble dannet for å demme opp for Hayat Tahrir al-Sham, den tidligere 7al-Qaida-gruppa som har kontroll over 60 prosent av Idlib.

Lørdag ble det kjent at en mindre gruppe som tidligere sto de tyrkisk-støttede opprørerne og USA nær, nekter å trekke seg ut. Hayat Tahrir al-Sham har ennå ikke sagt hvordan de vil forholde seg.