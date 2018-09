Krangelen som startet i lobbyen på et hotell i Stockholm, har utviklet seg til en ordkrig mellom Sverige og Kina og frykt for boikott av svenske varer. Det toppet seg etter at et satireprogram på Sveriges Television (SVT) i helgen lagde en «veiledning» til kinesiske turister.

Hvordan startet det hele?

En kinesisk mann var på besøk i Stockholm sammen med sine foreldre 2. september. De hadde reservert rom på et hotell, men kom én dag for tidlig og slo seg ned i lobbyen fordi det ikke var ledige rom til dem. Og ifølge hotellet skal situasjonen ha utartet da de nektet å gå, skriver Aftonbladet.

Hotellets ansatte og vektere tilkalte politiet fordi man oppfattet situasjonen som truende. Bilder på sosiale medier viser hvordan kineserne roper «this is killing» mens politiet ser på. Videoen fikk voldsom spredning i Kina, og kinesiske medier skrev at deler av reisefølget var syke og ble nektet behandling, og at turistene var blitt kjørt bort til en kirkegård midt på natten.

Kinas ambassade i Stockholm reagerte med en uttalelse som inneholdt krav om at politiet ble straffet:

«Politiet utsatte kinesiske statsborgere for livsfare og brøt med de grunnleggende menneskerettighetene», het det blant annet i uttalelsen som ble publisert på ambassadens nettsider.

Hva ble sagt i satiren?

Ordkrigen fikk nytt liv etter at SVTs satireprogram «Svenska nyheter» tok opp saken. I et innslag viste programmet en fleipete guide for kinesiske turister om hvordan man skal oppføre seg i Sverige for å unngå kulturell kollisjon.

I innslaget fortelles det at i Sverige får man ikke gjøre fra seg utenfor historiske bygninger eller ved matbordet, og at hundeeiere ikke «spaserer med lunsjen sin».

SVT publiserte innslaget på Youku, den kinesiske versjonen av Youtube.

Hvordan svarer Kina?

– Dette er et negativt angrep på Kina og det kinesiske folk. Programlederens kommentarer er fulle av fordommer og provokasjoner mot Kina, sa Geng Shuang, talsperson i Kinas utenriksdepartement, mandag.

Samme dag erkjente programsjefen for SVTs underholdningsavdeling, Thomas Hall, at det var en tabbe å publisere kun en del av satireinnslaget på Youku. Men SVT sier at kanalen ikke vil be Kina om unnskyldning for satiren.

I en uttalelse til SVT Nyheter skev Hall at helheten i budskapet i satireinnslaget gikk tapt. Han skriver at han «kan forstå at det har gjort enkeltpersoner lei seg, og det beklager vi».

– Bortforklaringer. Vi kommer aldri til å godta en slik unnskylding, var kommentaren fra Kinas ambassade i Stockholm, skriver SVT.

Onsdag skriver Thomas Hall et blogginnlegg der han vil fremføre enda «en oppriktig unnskyldning til de enkelte individer som føler seg krenket».

Hall skriver at hensikten med innslaget i programmet var å belyse problemet med at rasisme mot kinesere ofte blir godtatt uten videre anmerkninger.

Men ifølge avisen Expressen blir heller ikke unnskyldning nummer to godtatt:

– En slik «unnskyldning» er falsk, hyklersk og uten virkelig mening, skriver ambassaden.

Den beskriver TV-innslaget som et angrep på Kina og en grov rasediskriminering overfor det kinesiske folk. Ambassaden reagerer også på at det ble vist et kart uten Taiwan og Tibet.

Handler dette kun om turistene?

Den svenske journalisten og Kina-kjenneren Ola Wong sa til SVT i forrige uke at Kina ved flere tilfeller har brukt turister som økonomisk pressmiddel mot land hvis politikk man ikke liker.

Tidligere i år ble det brukt harde ord mellom Sverige og Kina etter at den svensk-kinesiske forleggeren Gui Minhai ble arrestert. En kilde i det svenske regjeringskanselliet som Aftonbladet har snakket med, setter Kinas reaksjon etter hendelsen i Stockholm i forbindelse med striden rundt Gui Minhai.

Svenske eksportører, for eksempel IKEA, frykter ifølge Svenska Dagbladet at den siste striden kan skade dem.

Ifølge samme avis svarer svensk UD hverken ja eller nei på spørsmål om det vil unnskylde det hele. Pressetalsmann Anton Dahlström nøyer seg med å si at det er ytringsfrihet i Sverige.