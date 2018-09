I løpet av sine 22 første måneder på jobben som sjef for FNs miljøprogram (UNEP) brukte Erik Solheim 4,1 millioner kroner på 529 reisedøgn rundt om i verden.

En rekke av disse turene skal ha blitt gjennomført uten at Solheim dokumenterte på tilstrekkelig vis at de faktisk var tjenestereiser, og ved to anledninger skal 63-åringen ha byttet til et dyrere flyselskap, noe som ga ekstrautgifter på nesten 60.000 kroner.