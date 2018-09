– Det er en fantastisk tilfeldighet, sa mennene som er anklaget for å ha utført nervegiftangrepet i Salisbury.

Scotland Yard og de fleste vestlige lands myndigheter er overbevist om at de to russerne sto bak nervegift-angrepet mot Skripal-familien.

Torsdag sto Aleksandr Petrov og Ruslan Bosjirov frem i et «eksklusivt intervju» med sjefen i den Kreml-styrte TV-kanalen Russia Today (RT).

Det iscenesatte intervjuet for å tilbakevise Vestens anklager, slo helt feil hos russere flest.

For første gang svarer nå et flertall av russerne at de ikke tror på Kremls TV-kanaler.

Handout / SCANPIX

Britenes bevis

Britisk politi publiserte 5. september bilder og opplysninger om de to russerne «Aleksandr Petrov og Ruslan Bosjirov».

Ifølge Scotland Yard er dette beviser for at Russland sto bak nervegift-angrepet på den tidligere spionen Sergej Skripal og hans datter Julia.

De to mennene fløy Aeroflot fra Moskva til London fredag 2. mars. Begge kjøpte to returbilletter slik at de kunne reise tilbake til Moskva både søndag og mandag.

Lørdag 3. mars tok Petrov og Bosjirov tog fra London til Salisbury, en tur på over tre timer tur-retur. Ren rekognosering, mener Scotland Yard. Etter en times opphold dro mennene tilbake til hotellet i London.

Dagen etter, samme dag som Skripal-familien ble forgiftet, reiste Petrov og Bosjirov igjen fra London til Salisbury. De to ble fotografert av overvåkingskameraer nær Skripals hus.

På kvelden tok de flyet tilbake til Moskva.

På hotellrommet deres ble det funnet små spor etter nervegiften novitsjok.

Handout / SCANPIX

Kremls svar: – En fantastisk tilfeldighet

– Vi vet hvem de er, vi har funnet dem. De er sivile og ikke kriminelle, sa president Vladimir Putin 12. september.

Neste dag dukket mennene opp i et merkelig intervju i Russia Today.

– Våre venner har lenge foreslått at vi besøkte den vidunderlige byen, sa Petrov.

De begrunnet den 5000 kilometer lange og kostbare helgeturen med at de var glade i gotisk kirkearkitektur og ville se katedralen i Salisbury.

– Den er berømt for sitt 123 meter høye spir, sa Petrov.

Hvorfor de valgte å bruke tre timer på togturen frem og tilbake fra London til Salisbury både lørdag og søndag, forklarte de med snø og dårlig vær.

– Vi ble våte, sa mennene.

Mennene fikk ikke spørsmål fra Russia Today om hvorfor de gikk mot Skripals hus, selv om katedralen ligger helt motsatt vei.

– Kanskje vi gikk forbi Skripals hus, kanskje ikke, sa Bosjirov.

Hvorfor de to velstående mennene valgte å dele dobbeltseng og reiste rundt sammen overalt, forklarte de slik:

– Det er vårt privatliv, svarer Bosjirov.

Da intervjuet var over, brøt flashmoben ut i Russland.

Handout / SCANPIX

Slik reagerer russerne

Russia Today-intervjuet har i helgen vært den store snakkisen i aviser og sosiale medier i Russland.

Meningene er delte meninger om de er homser på tur, amatørmessige GRU-drapsmenn eller mafia-leiemordere.

Felles for reaksjonene er at Petrov, Besjirov og Russia Today gjøres til latter. De færreste tror på historien om at de er helsekost-forretningsmenn som «ville slappe av».

London er et meget populært reisemål for russere. De færreste russere ville funnet på å tilbringe en helg i London på denne måten.

– Russere reagerer åpenbart med latter og ironi, oppsummerer en av Russlands største aviser Moskovskij Komsomolets.

– De lyver og skjuler åpenbart noe, sier en russisk løgnekspert til avisen.

– Dette overbeviser ingen, mener avisen Argumenti i Fakti, som ikke er kjent for å kritisere Kreml.

AFP

Russiske medier svekker russernes forklaring

I helgen har russiske medier kommer med flere nye avsløringer, som viser at Bosjirov og Petrov kan ha tilknytning til russiske sikkerhetsmyndigheter.

Avisen The Insider, Bellingcat, Novaja Gazeta og Telegram-kanalen Proekt har publisert utskrifter fra pass-registeret og databasen til russiske migrasjonsmyndigheter.

Mappene fra 2009 er stemplet «Topp hemmelig» med beskjeden «Opplysninger skal ikke utleveres».

The insider/Bellingcat

Det finnes for øvrig ingen opplysninger om mennene før 2009.

På mappen til Petrov er det stemplet telefonnummeret 195-79-66, som er et militært nummer.

Avisen Fotanka har avslørt at passnumrene til mennene er helt identiske, med unntak av siste nummer.

På sosiale medier har mennene ikke etterlatt ett eneste spor.

The Insider/Bellingcat

Færre russere tror på Kremls TV

73 prosent av russerne har fortsatt TV som viktigste nyhetskilde, viser en fersk måling fra Levada-senteret.

Men for første gang siden målingene startet, svarer nå flertallet at de ikke har tiltro til de Kreml-styrte nyhetssendingene.

I august svarte bare 49 prosent at de trodde på fjernsynsnyhetene. Det er en nedgang på 10 prosentpoeng på bare to år.

Det kan tolkes som om Kremls sterke grep om russere gjennom fjernsynsruten er i ferd med å bli varig svekket.