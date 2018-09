Torsdag eskalerte uroen i Basra etter måneder med protester mot Iraks myndigheter. Flere tusen mennesker demonstrerte og satte fyr på flere offentlige bygninger.

Fredag tok protestantene igjen til gatene, denne gangen satte de fyr på det iranske konsulatet.

Uroen i Basra har pågått siden 8. juli i år. Da brøt de første protestene ut. De var rettet mot økt arbeidsledighet, økonomisk ulikhet og elendige offentlige tjenester.

Myndighetene drepte protestanter

Ifølge CNN er vannforsyningen forurenset med saltvann og strømmen går i tide og utide.

Regionen er i tillegg rammet av høy arbeidsledighet og korrupsjon. Det burde imidlertid ligge til rette for både arbeid og stabil økonomi i Sør-Irak. 80 prosent av landets kjente oljereserver ligger her.

I tillegg har de Iraks eneste dypvannshavn, Um Qasr. Men til tross for at mye av landets økonomi baserer seg på ressursene herfra, kommer det ikke innbyggerne til gode.

Nå begynner tålmodighetene å ta slutt, og folket krever at myndighetene ordner opp.

Tidligere i sommer drepte irakiske sikkerhetsstyrker ifølge Al Jazeera minst 14 protestanter, og arresterte minst 200. I mellomtiden var internett nede for å forhindre kommunikasjon mellom aktivister.

Nå har opptøyene eskalert, og siden lørdag 1. september har minst ni mennesker mistet livet i sammenstøt mellom demonstranter og irakiske sikkerhetsstyrker.

Statsministeren lovte å ordne opp

For to måneder siden lovte Iraks statsminister Haider al-Abadi, ifølge CNN, flere milliarder dollar til oppgradering av offentlige tjenester i Basra. Det er blitt med ordene.

I de to månedene som har fulgt, har irakere i flere byer i Sør-Irak, samt i hovedstaden Bagdad, gått ut i gatene for å demonstrere.

Urolighetene har ført til at myndighetene tirsdag innførte portforbud i Basra i et forsøk på å roe situasjonen. Samtidig har regjeringen i Bagdad sendt et stort antall politi og soldater til Basra.

Torsdag ettermiddag fortsatte imidlertid protestaksjonene. Demonstrantene ga uttrykk for at de ville trosse portforbudet. Det fikk øverstkommanderende for de militære styrkene i Basra til å oppheve portforbud bare minutter før det skulle ha trådt i kraft torsdag kveld.

Dermed fortsatte protestene med full styrke, og demonstrantene satte fyr på flere bygninger som brukes av myndighetene.