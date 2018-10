For tre uker siden, 17. september, inngikk Russland og Tyrkia en avtale om å opprette en demilitarisert sone i provinsen, som regjeringsstyrkene truet med å innlede en storoffensiv mot.

I et partimøte søndag sa presidenten ifølge nyhetsbyrået SANA at avtalen blant annet fører til å redusere blodsutgytelsen i området, men at den kun er midlertidig.

– Denne provinsen samt andre syriske territorier som fortsatt er kontrollert av terrorister, vil snart returneres til den syriske staten, sa Assad.

Lørdag kom den første meldingen om at tyrkisk-støttede opprørere hadde begynt å trekke tunge våpen ut av den planlagte buffersonen i Idlib nordvest i landet.

Meldingen kom i forkant av en tidsfrist for etableringen av den demilitariserte sonen i tråd med en avtale mellom Russland og Tyrkia. Russland støtter regimet i Damaskus, mens Tyrkia støtter flere opprørsgrupper.

Syriske regjeringsstyrker og deres allierte har det siste året gjenerobret store områder fra opprørerne, som nå i hovedsak holder til i Idlib-provinsen.