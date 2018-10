Minst seks døde etter ekstremvær i Italia

Ekstremværet har herjet Italia siden søndag og forårsaket store problemer for samferdsel og strømforsyning flere steder i landet. I kystbyen Terracina, 100 kilometer sørøst for Roma, slo en tornado inn mandag. En mann mistet livet da den kraftige vinden rev med seg et tre som falt over bilen mannen satt i, ifølge TV-kanalen RAI.

Fallende trær traff også biler i Belluno i Frosinone-provinsen, sør for Roma, og medførte ytterligere tre dødsfall.

En kvinne er meldt omkommet i Savona i provinsen Liguria, også etter en tornado, og i Napoli døde en mann etter å ha blitt truffet av et fallende tre i uværet, melder nyhetsbyrået ANSA. Ifølge ANSA kan antall døde stige, ettersom skipperen på en båt som krasjet i en brygge i Calabria søndag fremdeles er savnet.

Strøm og trafikk

Trafikken på veiene og toglinjene nær Brennerpasset, som forbinder Italia og Østerrike, er midlertidig stanset. Deler av ferdselsårene mellom Milano og Bologna står under vann.

I provinsene Belluno og Treviso, i Veneto-regionen der Venezia ligger, er nesten 160.000 husstander uten strøm, ifølge lokalavisa Il Gazzettino.

Vannstanden i Venezia er nå det høyeste på ti år, og rundt tre firedeler av den italienske byens historiske sentrum er oversvømt. Kraftig pålandsvind har fått vannstanden til å stige med 156 centimeter, det høyeste siden desember 2008, og det ventes at vannet vil stige ytterligere.

Evakuert

Sist vannstanden i Venezia steg med over 160 centimeter var i desember 1979, og byens borgermester Luigi Brugnaro er sterkt bekymret.

Markusplassen sto mandag helt under vann og ble evakuert, og taxibåtene som til vanlig frakter folk gjennom kanalene, ble innstilt.

Tidenes verste flom i Venezia fant sted i november 1966 da vannstanden steg med hele 194 centimeter. Den flommen rammet også andre områder av Italia og forårsaket blant annet store ødeleggelser i Firenze.

Uværet er ventet å fortsette tirsdag. Skolene holder derfor stengt i flere områder for andre dag på rad, inkludert i Veneto, Liguria og Roma.