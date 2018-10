Velgerboom i USA etter at popstjerne ba folk melde seg, men usikkert om kjendiser kan påvirke velgerne

I årevis har pop- og countrystjernen Taylor Swift vært tilbakeholden med å ytre seg politisk. 8. oktober tok likevel milliardær-artisten bladet fra munnen i en melding til sine 112 millioner følgere på Instagram, et sosialt medium.

Swift: Forferdet og skremt

Der hadde Swift i hovedsak tre budskap:

Hun sa seg «forferdet og skremt» av Marsha Blackburn, en republikansk senator fra Tennessee, og særlig hennes holdninger til homofiles rettigheter.

Swift vil selv i mellomvalget 6. november stemme på de demokratiske kandidatene Phil Bredesen og Jim Cooper fra Tennessee.

Hun ber alle registrere seg som velgere og møte opp på valgdagen.

I USA må velgere registrere seg for å kunne stemme. 157 millioner var registrert i 2016. Antall statsborgere over 18 år var samtidig på 224 millioner.

Nærmer seg en million

Vote.org, en organisasjon som vil øke valgdeltagelsen, ble nevnt spesifikt i Taylor Swifts melding. De sier responsen på popartistens oppfordring har vært «overveldende».

Ifølge Debra Cleaver, en av grunnleggerne, hadde Vote.org satt seg et ambisiøst mål om å få registrert 500.000 nye velgere i år. Da Swift ba folk melde seg, skjøt interessen i været, og nå nærmer de seg én million.

– Vi har registrert 364.000 nye velgere bare siden Taylor Swifts melding. 231.000 av dem er under 30 år, forteller Cleaver denne uken i en e-post til støttespillere.

Trump: 25 pst dårligere musikk

Hun omtaler resultatene de siste dagene som «vilt suksessrike» takket være Taylor Swift og andre kjendiser som artist Rihanna, Star Wars-veteran Mark Hamill og realitystjerne Kim Kardashian West.

President Donald Trump har tidligere snakket rosende om Swift. Etter anbefalingen hennes av demokratiske politikere, sa han til pressen:

– La oss si det slik at jeg nå liker Taylors musikk 25 prosent dårligere, OK?

Viste Trump nytt presidentfly

Mange artister nøler ikke med å fortelle nøyaktig hvor de står politisk. Donald Trump hadde forrige uke besøk i Det ovale kontor av Kanye West, en rapper og plateprodusent som er gift med Kim Kardashian. West har vært en av få Trump-fans blant amerikanske A-kjendiser, ikke minst blant dem med afrikansk-amerikansk bakgrunn.

Etter en lang tirade om blant annet søvnmangel, psykisk sykdom, Nord-Korea og fordelene med et hydrogendrevet Air Force One, sa West at han kanskje kunne stille som presidentkandidat, men ikke før i 2024 da Trumps tid er ute.

Fakta: Mellomvalget 2018 6. november står hele Representantenes hus på valg og drøyt en tredjedel av Senatet. I dag har president Donald Trumps parti, republikanerne, flertall i begge disse kamrene av USAs kongress. I tillegg er det guvernørvalg i 36 delstater, tre territorier og ordførervalg i hovedstaden Washington. Et stort flertall delstatsforsamlinger har også valg.

Trump-imitator tilbake

På den andre siden av det politiske landskapet har skuespiller Alec Baldwin meldt seg på i valgkampen. I 2016 gjorde han furore med sin Trump-imitasjon, en skikkelse som lørdag vendte tilbake på TV-programmet Saturday Night Live. Søndag dro han videre til New Hampshire. Der var han hovedattraksjonen under en middag til inntekt for Det demokratiske partiet i delstaten.

– I USA gjennomfører vi forandring ved valg. På den ryddige måten må vi kaste Donald Trumps regjering, sa han.

Clinton tapte uansett

Det er imidlertid langt fra sikkert at offentlig støtte fra kjendiser gir seg utslag i økt velgeroppslutning. I 2016 hadde valgtaperen Hillary Clinton massiv støtte fra berømte amerikanere. På valgmøter for henne opptrådte artister som Jay Z, Beyoncé, Bruce Springsteen, Jon Bon Jovi, Pharrell, Lady Gaga, Stevie Wonder, Katy Perry og Jennifer Lopez uten at det var nok til å beseire Trump.

Tror Swift kan være unntak

Målinger, blant annet fra Rasmussen Reports, har vist at velgerne i liten grad lar seg omvende politisk av berømtheter. John Della Volpe, en Harvard-ekspert på unges holdninger, tror Taylor Swift kan være et unntak. I et innlegg i The Washington Post påpeker han at artisten har bygget et forhold til en følgermasse som overstiger befolkningen i de fleste land.

– Swift skiller seg fra andre stjerner ved at hun har den mest politisk mangfoldige tilhengerskaren blant unge amerikanere. Jeg vil ikke vedde imot at hun kan få registrert, engasjert og aktivisert nok av dem til å gjøre en forskjell i november, mener Harvard-eksperten.