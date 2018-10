BOBBY YIP / X00306

Den 55 kilometer lange broen skal koble sammen Hongkong, Macau og Zhuhai. Broen står som verdens lengste bro som strekker seg over havet.

Deler i en kortere strekning er også en undervannstunnel, skriver BBC.

Hongkong-Zhuhai-Macao-broen, som den kalles, strekker seg over Perleflodens delta, som ligger helt sør i landet, og renner ut i Sørkinahavet. Fra start til slutt er broen omtrent 20 ganger lengden til Golden Gate Bridge i San Francisco.

ALY SONG / X01793

Selve broen er designet for å kunne stå imot jordskjelv, skipskollisjoner og tyfoner. Sistnevnte er sesongpreget og forekommer ofte i regionen.

Den delen av broen som går under vann er laget for at skip skal kunne passere som normalt. Undervannstunnelen er 6,7 kilometer lang.

BOBBY YIP / X00306

Konstruksjonen av prosjektet startet i 2009, men har siden den gang kommet med flere utsettelser og bekymringer rundt sikkerheten, melder BBC.

Flere ganger har de måttet overgå det planlagte budsjettet, og til syvende og sist endte broen opp med å koste over 20 milliarder dollar.

BOBBY YIP / X00306

Men det er ikke alle som har tilgang til å kjøre over verdens lengste havbro. Busser og nyttekjøretøy, som lastebiler og varebiler, vil kunne frakte passasjerer og annet frakt over den 55 kilometer lange strekningen. Taxier har ikke lov til å kjøre over broen, og kun et svært lite utvalg av personbiler får passere.

Vanligvis tar det i overkant av fire timer å kjøre rundt Perleflodens delta, men når Hongkong-Zhuhai-Macao-broen åpner, vil det kun ta rundt 30 minutter å komme seg fra ende til ende.